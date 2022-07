Doom è uno di quei franchise che ormai praticamente chiunque conosce. Sin dal suo debutto nel 1993, infatti, il celebre FPS di id Software ha saputo attrarre fan per quasi trent’anni. Il primo titolo, in particolare, continua ad essere molto apprezzato soprattutto dai modder che continuano a creare contenuti interessanti.

Un esempio recente è quello di kgsws, un utente di YouTube che ha recentemente caricato un video in cui Doom viene eseguito all’interno dello stesso gioco. Il filmato si apre con una lunga introduzione tecnica in cui il modder si occupa di spostare oggetti e nemici sfruttando i codici di gioco. Al termine del procedimento, kgsws si trova all’interno di una stanza vuota che contiene una sorta di schermo nel quale scorrono le immagini di gioco. A questo punto, l’utente prende il controllo del secondo Doom per mostrare che è possibile giocare su entrambe le versioni, nonostante la seconda non abbia il suono. Il video mostra poi un cinema personale, che mostra il gioco come se fosse un film.

Oltre ad essere uno degli sparatutto in prima persona più influenti e innovativi di sempre, il titolo è riuscito a ispirare molti altri giochi e studi. L’FPS di id Software è stato anche determinante nell’aiutare a dare il via alla comunità del modding, che è probabilmente un altro motivo per cui il titolo rimane importante ancora oggi.

Con id Software che potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto, i fan sperano sicuramente in una new entry nel franchise di Doom, soprattutto dopo il successo del reboot e l’ultimo capitolo: Eternal. Nonostante gli anni sulle spalle, il primo capitolo della serie continua ad attrarre e produrre contenuti sempre più interessanti. Vi ricordiamo, ad esempio, che se aveste voglia di un Big Mac, potete comunque giocare al titolo sviluppato da id Software.