Molto spesso, tantissimi giocatori vorrebbero dei remake o delle rimasterizzazioni dei vecchi classici. E dove non possono arrivare publisher e sviluppatori, magari per problemi come i diritti, ci possono arrivare i modder, come nel caso di Metal Gear Solid. Di recente, infatti, è stata pubblicata una versione fan made del primo gioco della serie, compatibile con la realtà virtuale e più precisamente con Meta Quest 2 e non solo.

C’è ovviamente un trucco: per poter realizzare una versione VR di Metal Gear Solid è stato sfruttato Boneworks. Si tratta di un first person shooter, giocabile esclusivamente con un visore per la realtà virtuale. Boneworks ha debuttato nel 2019, e l’avventura di Solid Snake è semplicemente una mod per il gioco di Stress Level Zero. Mod che però ha una vera e propria qualità difficilmente comparabile ad altri progetti.

La mod è infatti è una creazione delle prime tre aree di Metal Gear Solid. Il tutto ovviamente con un’estetica molto simile a quella della versione originale. Come è possibile vedere dal video di gameplay che trovate poco più in basso, le prime tre zone sono state ricreate in maniera decisamente fedele, con tanto di grafica in pieno stile anni ’90, rispecchiando così l’intera opera originale. Non sappiamo se la mod verrà rimossa dai vari store per problemi di copyright, ma per ora vi consigliamo di scaricarla il prima possibile seguendo questo indirizzo.

Non si sa ancora se Konami realizzerà prima o poi un vero e proprio remake del gioco di Hideo Kojima. Per ora tutto tace, ma in futuro non è escluso che il colosso nipponico decida di riprendere in mano la serie, magari proponendo proprio un rifacimento per console next gen. Per ora, questa mod per Boneworks è sicuramente la cosa più vicina a un vero e proprio remake del gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.