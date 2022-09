Non sappiamo ancora quanti Pokémon potranno venire creati. Se però non vi spaventano i vari esperimenti che Internet ha da offrire, allora potete crearne uno da soli, più o meno. Come? Grazie a Text-To-Pokemon, un tool presente su Replicate che vi permette di generare i vostri pocket monster in totale autonomia, partendo semplicemente da una parola.

L’esperimento, raggiungibile a questo indirizzo, vi chiede di utilizzare il vostro account di Github. Una volta effettuato il login, potete genere dei Pokémon semplicemente basandosi su una parola. Nell’immagine poco più sopra trovate alcuni esempi, realizzati dagli autori di questo applicativo, che includono La Ragazza con l’orecchino di Perla, Donald Trump, Totoro, Hello Kitty e Boris Johnson. Il limite è semplicemente la fantasia.

Con un tool del genere, chiaramente, le possibilità sono infinite. Per esempio, potreste tranquillamente sfruttare la vostra fantasia e creare versioni dei Pokémon ispirate a personaggi di fantasia come Yoda o Luke Skywalker, oppure andare anche oltre e provare a immaginare i game designer e producer più famosi, ma anche personaggi dello spettacolo e calciatori. Insomma, tutto è nelle vostre mani (e soprattutto nella vostra tastiera): chi sarà il prossimo a diventare un pocket monster? Lo deciderete direttamente voi e onestamente siamo davvero curiosi di vedere quali assurde creature verranno prodotte (o forse no).

Il tool è ovviamente gratuito, ma non sappiamo quanto resterà online. Nintendo è infatti nota per effettuare reclami di violazione del copyright su un sacco di progetti che rischiano di violare la proprietà intellettuale dei suoi prodotti. Certo, qui stiamo parlando di un semplice modello e non dovrebbero esserci rischi, ma vi invitiamo ovviamente a sperimentare prima che la possibile scure del colosso nipponico si abbatta su questo progetto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.