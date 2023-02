Modern Warfare 2 non ha praticamente più nessun segreto. Come riportato su Twitter, infatti, un dipendente di Activision è stato recente vittima di un attacco di phishing, avvenuto via SMS, che ha permesso agli autori del misfatto di poter prendere possesso del materiale relativo all’ultimo gioco della serie di Call of Duty (che potete recuperare a un ottimo prezzo su Amazon).

Andiamo con ordine: l’attacco è venuto il 4 dicembre 2022, ma le informazioni sono emerse soltato nelle ultime ore. Activision nonha mai parlato di questo furto di dati, perché in realtà non riguarda un breach nei server della compagnia, ma appunto di un singolo utente. Nei documenti, emersi online nella notte italiana, è presente tutta la programmazione di Activision per Modern Warfare 2 a livello di supporto.

Quello che emerge dal documento è sicuramente interessante, almeno per i giocatori di Modern Warfare 2. Nel dettaglio è possibile vedere le date di inizio e di fine di goni stagione, dei contenuti (come per esempio operatori, mappe e armi) e la presenza dei vari Battle Pass oltre che degli eventi. Al momento la programmazione dei contenuti termina a ottobre 2023, con la release della stagione 6, che servirà da apripista per il prossimo gioco (o contenuto) della serie.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.

Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5

— vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023