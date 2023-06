Sony ha involontariamente rivelato i costi di sviluppo di The Last of Us 2 in un documento emerso nel processo legale tra Microsoft e FTC riguardante l’acquisizione di Activision Blizzard. In teoria, questi dati dovevano essere oscurati, ma qualcuno all’interno dell’azienda ha deciso di coprirli a penna. Tuttavia, una volta scannerizzato, il documento ha rivelato praticamente tutto, dimostrando che il lavoro eseguito non è stato poi fatto così bene.

The Last of Us Part II ha richiesto più di 80 o 90 mesi di sviluppo, iniziando all’inizio del 2014, con una squadra di oltre 200 sviluppatori fissi. Il costo totale di sviluppo del gioco è stato di 220 milioni di dollari. Sicuramente il gioco è riuscito ampiamente a coprire i costi e anche guadagnare un bel po’, ma resta il fatto che investire soldi in un tripla A si sta dimostrando molto complicato.

Ora siamo certamente curiosi di capire quanto invece costerà un videogioco come GTA VI, che si pone per essere il titolo videoludico più costoso di sempre. Basti pensare che GTA V ha avuto un costo intorno ai 250 milioni di dollari, mentre l’attuale videogioco più costoso di sempre dovrebbe essere Red Dead Redemption II, costato tra i 370 milioni di dollari USA e 540 milioni di dollari.