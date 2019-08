Orcs Must Die 3, Gamescom 2019: esclusiva Google Stadia

Durante i vari annunci, dopo l'arrivo di Cyberpunk 2077 sulla piattaforma Google, farà capolino anche Orcs Must Die 3 in esclusiva per Google Stadia.

Durante questa Gamescom 2019 ha avuto spazio anche un evento dedicato al nuovo Google Stadia, ossia Stadia Connect. Durante i vari annunci, dopo l’arrivo di Cyberpunk 2077 sulla piattaforma Google, farà capolino anche Orcs Must Die 3 in esclusiva per Google Stadia.

Orcs Must Die è una saga tower defense dotata di visuale in terza persona, sviluppata da Robot Entertainment e con il primo capitolo pubblicato da Microsoft Studios su Xbox Live il 5 ottobre 2011 e successivamente su Microsoft Windows, il 12 ottobre dello stesso anno.

Per l’occasione sono stati mostrati dei video gameplay di Orcs Must Die 3 che riportano il giocatore alle meccaniche simili a quelle di un tower defense, dal momento che si basano inizialmente sul posizionare trappole lungo il percorso, che sarà attraversato da orde sempre più numerose di orchi. Il giocatore dovrà quindi uccidere quanti più nemici potrà con armi ed incantesimi.

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma sappiamo solamente che arriverà in esclusiva su Google Stadia. Per saperne di più, dovremo aspettare sicuramente le prossime settimane.