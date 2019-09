Ori and the Blind Forest: disponibile la demo su Nintendo Switch

Moon Studios ha recentemente reso disponibile una demo di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch in attesa del lancio dell'opera.

Come ben saprete il prossimo 27 settembre approderà su Nintendo Switch una delle esclusive di maggior rilievo di Microsoft di questa generazione. Stiamo infatti parlando di Ori and the Blind Forest, pronto oramai a sbarcare sull’ibrida di casa Nintendo tra poco meno di una settimana.

Per invogliare anche gli ultimi utenti, incerti sull’acquistare o meno questo interessantissimo platform nella sua definitve edition, è intervenuto direttamente Moon Studios, i creatori dell’opera. La software house ha infatti deciso di rilasciare gratuitamente una demo del titolo sull’ eShop di Nintendo Switch.

Questa prova conterrà ovviamente solamente i primi contenuti del titolo ma saprà dare ulteriori ed importanti informazioni a chi ancora non si era deciso sul da farsi. Fortunatamente sarà inoltre possibile passare i propri progressi sulla versione definitiva dell’opera una volta acquistata ed è quindi un’occasione da non sottovalutare neanche per chi invece si è già deciso a riguardo.

La Definitive Edition di Ori and the Blind Forest del resto è un vero e proprio capolavoro, non solo a livello di gameplay ma anche per quanto riguarda l’aspetto audiovisivo. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qua, infatti: “La gestione dei colori, il design ambientale, la caratterizzazione grafica di mostri, trappole e ostacoli sono elementi di grandissimo spessore. Seguono a ruota anche le musiche di gioco e i suoni ambientali, in un mix visivo e sonoro che tocca vertici qualitativi molto alti. ”

Che ne pensate di questa notizia, proverete la demo dell’opera di Moon Studios o siete già convinti di fare vostro il gioco su Nintendo Switch? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!