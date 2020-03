Ori and the Will of the Wisps | Guida completa

Ori and the Will of the Wisps arriva, finalmente, dopo 5 anni di attesa, con un grande carico di novità e una mappa di Niwen ancora più grande e ricca di luoghi da esplorare. La foresta magica però stavolta sarà popolata da tantissime creature che cercheranno l’aiuto di Ori offrendogli delle Missioni da portare a termine. Come se tutto questo non bastasse, Niwen ha in serbo per il piccolo spirito anche una serie di sfide da superare e collezionabili da raccogliere.

Pronti a scoprire tutti i segreti di Ori and the Will of the Wisps in questa guida completa?

L'inquietante foresta di Niwen

Ori and the Will of the Wisps è il seguito di Ori and the Blind Forest, la magica avventura di Moon Studios uscita inizialmente nel 2015 per Xbox 360 e poi riproposta per Nintendo Switch e Xbox One. Il gameplay ibrido del gioco tra platform e metroidvania con una forte impronta story driven torna a impreziosire anche questo secondo capitolo che riempie i vuoti lasciati dal primo sia a livello di retroscena della storia che a livello di gameplay.

In Will of the Wisps infatti scopriremo le origini della luce e approfondiremo la lore dietro al gioco, della misteriosa foresta di Niwen e dei suoi personaggi. Sul fronte del gameplay invece ci troviamo di fronte ad un metroidvania completo e ricco di sfide e di cose da fare, con tanto di missioni secondarie e un villaggio centrale chiamato Le Radure della Sorgente che può essere sviluppato e potenziato come un vero e proprio hub di base.