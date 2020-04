Ori and the Will of the Wisps: co-fondatore di Moon Studios ringrazia i fan per il successo

Uno dei videogiochi di punta di questo 2020 è stato sicuramente Ori and the Will of the Wisps che ha impressionato pubblico e critica e potrebbe davvero combattere per una statuetta gloriosa ai prossimi Game Awards. Il secondo capitolo di questa favolosa avventura in esclusiva per Xbox One non delude le aspettative con una storia emozionante, che ricorda i film di animazione vecchio stile, una foresta che lascia letteralmente a bocca aperta ad un combat system tanto semplice quanto gratificante con la possibilità di costruirsi “build” da sfruttare per avanzare durante i livelli, insomma una vera e propria perla che tutti i possessori della console di casa Microsoft dovrebbero acquistare.

Thomas Mahler, co-fondatore di Moon Studios ha tenuto a ringraziare tutti i fan che hanno contribuito all’acquisto di Ori and the Will of the Wisps con un messaggio che proviene davvero dal proprio cuore, segno della crescita dello studio e della fiducia data dall’azienda americana. Il team Xbox infatti qualche settimana fa ha invitato a Moon Studios un messaggio di congratulazioni per il lavoro svolto. Mahler ha quindi voluto condividere due righe per esprimere la felicità sua e di tutta la software house.

“Non potremmo essere più felici del fatto che così tante persone abbiano giocato e amato Ori and the Will of the Wisps. Questo è un gioco in sviluppo da oltre quattro anni e tutti in Moon Studios hanno messo il cuore e l’anima per rendere il viaggio di Ori un’esperienza magica per tutti. Il vostro godimento del gioco è ciò che rende lo sviluppo così appagante, e noi non vediamo l’ora di vedere come la community continuerà ad abbracciare il viaggio di Ori andando avanti.”

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato ad Ori and the Will of the Wisps? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Moon Studios.