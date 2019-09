Ori and the Will of the Wisps non arriverà mai su Nintendo Switch?

Ori and the Will of the Wisps a quanto pare non uscirà su Nintendo Switch,a dichiararlo è nientepopodimeno che Aaron Greenber.

Solo poche ore fa vi avevamo raccontato di come Moon Studios avesse rivelato diverse nuove informazioni su Ori and the Blind Forest e sul suo sbarco su Nintendo Switch. Potete trovare tutte le informazioni comodamente qua. Se quindi il primo titolo della saga è in procinto di sbarcare anche sulla console Nintendo non è però detto che anche l’attesissimo seguito, Ori and the Will of the Wisps, faccia in futuro lo stesso.

A rivelarlo è stato nientepopodimeno che Aaron Greenberg che ha espressamente dichiarato come Microsoft sia attualmente impegnata sul produrre titoli per le proprie piattaforme e non ha ulteriori piani per portare titoli first-party anche su console terze.

Greenberg ha inoltre parlato anche del precedentemente citato arrivo su Switch del primo episodio della saga, affermando di come Microsoft sia stata ben contenta di soddisfare quella che è stata la precisa richiesta di una software house che, ricordiamo, è uno studio indipendente ed esterno rispetto al colosso americano.

Ori and the Will of the Wisps sembra del resto meritarsi tutte queste attenzioni. Come racconta anche la nostra anteprima, infatti, il titolo: “si conferma una produzione magnetica dal punto di vista dell’art design, e magnetica una volta impugnato il pad, merito di un sistema di controlli dinamico e ben congegnato. Il rilancio di Xbox passa dunque anche da qui: titoli mediaticamente non particolarmente altisonanti, ma capaci comunque di offrire ai gicatori delle avventure, per non dire fiabe, indimenticabili.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi sarà veramente così o prima o poi vedremo anche questo episodio sull’ibrida di casa Nintendo? Recupererete Ori and the Blind Forest invece su Nintendo Switch? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!