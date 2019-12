Ori and the Will of the Wisps, il team è al lavoro anche su un Action RPG

Ori and the Will of the Wisps, seguito del titolo di Moon Studios, deve ancora uscire e la data di pubblicazione proprio di recente è slittata di un mese rispetto a quella prevista. Il team di sviluppo, nonostante ciò, sta già pensando al prossimo gioco e ha chiaro anche quale sarà il genere di appartenenza.

Come si legge in un annuncio di lavoro per la ricerca di una figura di designer senior, “dopo aver ridefinito il genere Metroidvania con la serie Ori, il prossimo obiettivo è rivoluzionare il genere Action RPG”. Per questo Moon Studios sta cercando uno sviluppatore “che abbia giocato e studiato RPG per tutta la vita”.

Tra i riferimenti in campo videoludico citati nell’annuncio di lavoro del team di Ori and the Will of the Wisps, ci sono Diablo, Zelda, Dark Souls e altri titoli del genere Action RPG. Moon Studios, inoltre, descrive il progetto come un gioco di ruolo che non ha paura di innovare e di andare molto oltre rispetto a quanto il genere ha offerto fino ad ora. Ori and the Blind Forest, pubblicato nel 2015, aveva riscosso un notevole successo e c’è molta attesa per il seguito Ori and the Will of Wisps che uscirà l’11 marzo 2020.

Il gioco è previsto come esclusiva Microsoft per Xbox One e PC, per questo è molto probabile che anche il prossimo Action RPG di Moon Studios possa esserlo sempre che resti ancora valido l’accordo di distribuzione. Ori and the Will of Wisps arriverà oltre che in digitale anche in versione retail ma solo come edizione collector che includerà un artbook, la colonna sonora sia su CD che in una versione digitale e una custodia steelbook.