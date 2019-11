Ori and the Will of the Wisps, si mostrerà con un nuovo trailer ai The Game Awards 2019

Lo scorso giovedì sera si è tenuto a Londra l’X019, evento celebrativo di Xbox in cui sono stati presentate e annunciate diverse novità. Tra i nuovi giochi di Rare e Obsidian, lo sbarco dei vari Kingdom Hearts, Yakuza e Final Fantasy su Xbox One e molto altro ancora non ha però purtroppo trovato spazio quello che è molto probabilmente uno dei titoli più attesi da tutti i fan di Xbox. Stiamo infatti parlando di Ori and the Will of the Wisps, opera di Moon Studios attesa da oramai troppo tempo.

Fortunatamente per vedere nuovamente in azione il titolo non ci sarà da attendere troppo e, infatti, un nuovo trailer del seguito dell’apprezzatissimo Ori and the Blind Forest verrà rilasciato tra poco più di un mese durante la cerimonia dei The Game Awards 2019.

Tune in during #TheGameAwards on December 12 for a new look at Ori and the Will of Wisps from @Xbox pic.twitter.com/JNEQgqevUv — The Game Awards (@thegameawards) November 15, 2019

L’evento in questione organizzato da Geoff Keighley si terrà il 13 dicembre 2019 tra le 2:30 e 4:30 di notte, ore italiane. Poco meno di un mese, quindi, e potremo finalmente sapere qualcosa di più riguardo l’attesissimo Ori and the Will of the Wisps.

Il titolo di Moon Studios è attualmente previsto per il prossimo 11 febbraio 2020 e, vista la vicinanza di tale data e l’importanza del progetto all’interno degli Xbox Game Studios, la sua assenza all’X019 è subito balzata all’occhio. Tale mancanza sembra però proprio essere dovuta alla presenza del titolo durante i The Game Awards 2019.

Che ne pensate di questa notizia e di Ori and the Will of the Wisps, avete già giocato al primo episodio della saga? Sapevate che Ori and the Blind Forest è disponibile anche su Nintendo Switch, così come anche Cuphead? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto.