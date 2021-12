Ori, i producer svelano un dettaglio importante sulla produzione

La appena passata generazione di Xbox ha visto la nascita del franchise di Ori. Prodotto da Moon Studios, i due capitoli della saga hanno stretto un accordo esclusivo con Microsoft, che però è decaduto poco tempo fa, quando il franchise sbarcò ufficialmente su Nintendo Switch. Attualmente fermo ad un secondo capitolo, Thomas Mahler ha spiegato il perché Moon Studios non lavorerà più in un regime di esclusività con Xbox Game Studios in un post sul forum ResetEra.

Le motivazioni per cui gli sviluppatori di Ori non lavoreranno più è semplicemente da trovarsi nei fan, che a gran voce hanno chiesto il porting dei loro giochi su PS5. “Ci hanno permesso di portare il titolo solamente su Nintendo Switch, ma non in maniera gratuita e probabilmente hanno concesso questa possibilità solamente perché il titolo era abbastanza piccolo e non avrebbe causato fastidio alla fan base”, le parole di Mahler. Moon Studios ha da poco firmato con Private Division e questo permetterà al suo prossimo progetto, completamente inedito, di apparire ovunque, senza essere limitati ad una singola piattaforma come accaduto in passato.

“Il nostro prossimo gioco ha una grande visione e vogliamo che tutti lo possano giocare insieme”, ha dichiarato Mahler. Aggiungendo, inoltre, che secondo lui la visione che ha Xbox di non avere barriere è semplicemente in contrasto con la strategia attuale del publisher. “Tutti gli altri giocatori non possono mettere mai al titolo”, le parole di Mahler, che si ricollegano al discorso di esclusività.

Il prossimo progetto di Moon Studios non apparterà al filone di Ori. Si tratta di una IP inedita, un gioco di ruolo d’azione in 3D con elementi da gioco di ruolo. Il titolo è entrato in sviluppo lo scorso luglio, dopo un paio di anni di progettazione. Sarà dunque un’esperienza molto diversa da quella che abbiamo avuto con il vecchio franchise.