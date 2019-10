Origin Access: EA regala un mese gratis a tutti, ecco cosa fare

Electronic Arts ha deciso di regalare un mese gratis di Origin Access se si attiva l'autenticazione a più fattori. Ecco cosa dovete fare.

In un’epoca sempre più digitalizzata la sicurezza dei propri account è importante e, molto spesso, gli utenti tendono a prenderla sottogamba. Electronic Arts lo sa bene e ha infatti deciso di regalare un mese di Origin Access Basic a tutti coloro i quali abilitano l’autenticazione a più fattori. L’offerta è aperta sia a chi è già iscritto sia a chi creerà un account EA appositamente per sfruttarla. Inoltre, se si è membri di Origin Access Premier, si ottiene un mese di Premier, invece che di Basic. Nel caso si abbia già attivato l’autenticazione a più fattori, si otterrà il mese gratis senza fare nulla.

Nel caso non lo sappiate, l’autenticazione a più fattori consiste nella necessità di inserire, oltre alla password, un codice monouso generato dal sistema e inviato ai tuoi indirizzi di contatto (email o SMS, ad esempio). Si tratta di un modo per rendere più sicuro l’accesso e diminuire le possibilità di furto dei dati.

Per sfruttare l’offerta di Origin Access, è necessario attivare l’autenticazione a più fattori entro il 31 ottobre. Fatto ciò, si otterrà in modo automatico il mese gratis a partire dal 1 novembre.

Per avere tutti i dettagli in merito e per attivare l’autenticazione a più fattori dell’account EA, potete raggiungere il sito ufficiale di Electronic Arts a questo indirizzo. Diteci, sfrutterete l’offerta per Origin Access?