Il recentissimo Star Wars Jedi: Survivor richiede 130GB su disco, praticamente un quarto di quanti ce ne sono su una Xbox Series S, e più o meno il 13% di un generico SSD. Ciò nonostante, questo gioco è solo al quarto posto tra i giochi che occupano più spazio su PC.

Per chi ha una console o un PC “normale”, queste dimensioni significano meno scelta. A molti di noi piace avere una libreria con tanti giochi disponibili, così puoi avviare un titolo diverso a seconda del momento, dell’umore, del meteo o vattelappesca. Con certe dimensioni, però, avere una decina di giochi installati e pronti all’uso è già tanto. Oppure bisogna mettere mano al portafogli e procurarsi un nuovo drive, magari un SSD da 2TB o superiore. Fortunatamente se ne trovano a meno di 150 euro, se vi accontentate di un prodotto PCIe 4.0 che non arrivi alle velocità massime attuali.

A proposito di velocità, la dimensione dei giochi vuol dire anche che la maggior parte di noi ci metterà diverse ore per scaricarne uno. Chi ha una connessione in fibra può sperare di giocare entro 30 minuti dopo aver avviato il download, sperando che la velocità non scenda mai sotto gli 800 MB/s.

Chi invece ha una connessione fibra misto rame, di quelle che arrivano a 100 Mbps massimi teorici, dovrà aspettare parecchio. Quanto? Beh, se il download andasse sempre alla massima velocità teorica, cioè 100 megabit al secondo, circa tre ore e un quarto. Più realisticamente, ci vorrà il doppio del tempo.

Tornando allo spazio disponibile, un recente sondaggio Steam conferma che buona parte dei giocatori ha spazio sufficiente per ospitare almeno dieci giochi di questo tipo. Molti, tuttavia, dovranno cancellare qualcosa per installare uno degli ultimi titoli principali. Oltre a Jedi: Survivor, ci sono stati Forspoken (120 GB), Redfall (100 GB), The Last of Us Part 1 (100 GB) e Atomic Heart (90 GB) – solo per citare alcuni dei titoli più famosi.

Mettendo le cose in prospettive, forse giocare in streaming con GeForce Now o Xbox Cloud Gaming non sembra una cattiva idea, sempre che si abbia una linea abbastanza veloce e che che ci si accontenti dei limiti ancora presenti in questa tecnologia.