Ormai siamo agli sgoccioli e, scattata la mezzanotte, le offerte del Prime Day 2023 arriveranno alla loro naturale conclusione. Per quel che ci riguarda, noi vi terremo compagnia fino all’ultimo minuto, anche e soprattutto perché sono ancora molte, se non moltissime, le offerte incluse in questa ricca tornata promozionale e, come vi abbiamo detto spesso in queste ultime 48 ore, val davvero la pena dare un’occhiata ai prezzi, visto che molti di essi sono addirittura i più bassi mai proposti dal portale, anche a confronto con promozioni come quelle del Black Friday!

Un esempio, in tal senso, è questa ottima scheda micro SDXC prodotta da SanDisk in collaborazione con Nintendo per la sua Nintendo Switch: un prodotto ben noto ma che oggi, nell’ottimo formato da 512 GB (uno dei più capienti), è proposta al prezzo più basso di sempre!

Amazon, infatti, sta scontando la micro SDXC a soli 58,59€, ovvero a quello che è il suo reale minimo storico sul portale, rappresentando così un’occasione che davvero in pochissimi vorranno lasciarsi scappare, specie in vista delle ottime uscite Switch di questo 2023. Ma attenzione: vi ricordiamo che occorre essere clienti Prime per godere dello sconto, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo, senza il quale è impossibile accedere alle numerose offerte!

Ciò detto, per quanto riguarda il prodotto in sé, parliamo di quello che è ormai un must per qualsiasi possessore di Nintendo Switch! La micro SDXC prodotta da SanDisk, infatti, è stata progettata direttamente in collaborazione con Nintendo, ed è stata sviluppata per garantire ai giocatori il massimo delle performance in combo con la console, a prescindere che si tratti della versione classica, della versione OLED o della compatta Switch Lite.

Parliamo, dunque, di un prodotto non solo compatibile, ma certificato direttamente da Nintendo il che, come abbiamo detto spesso, farà una bella differenza per i giocatori, visto che non tutte le schede di memoria sono effettivamente compatibili con Nintendo Switch, ed anzi alcune di esse potrebbero addirittura danneggiare la console in modo irreparabile!

Con la scheda prodotta da SanDisk, invece, non avrete problemi di sorta, né in termini di compatibilità che di performance, evitando alla radice la spiacevole incidenza di guasti o malfunzionamenti!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l’apposita pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime. Vi suggeriamo, inoltre, di monitorare costantemente il nostro portale in occasione di queste frenetiche giornate di Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della ricca tornata promozionale di Amazon!

