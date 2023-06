State cercando una nuova sedia da gaming bella e confortevole che sostenga la vostra schiena durante le vostre sessioni di gioco, ma non volete spendere un patrimonio? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Unieuro, che oggi vi propone la Trust GXT 701 Ryon con un interessante sconto del 25%.

Grazie a questa promozione potrete, infatti, portarla a casa a soli 127,00€ invece di 169,99€, risparmiando così ben 43€ su un prezzo di listino già di per sé decisamente allettante e competitivo. Per questo, vi suggeriamo di effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta si esaurisca.

Preparatevi a vivere ore di puro divertimento con la GXT 701R Ryon: questa sedia da gaming offre una rotazione completa di 360° e dispone di un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per regolare l’altezza come preferite. Con questa sedia, il comfort è garantito!

I braccioli imbottiti e il sedile inclinabile con possibilità di bloccaggio garantisco infatti una grande comodità: non vorrete più lasciare la vostra sessione di gaming. La GXT701 Ryon è stata progettata per offrire il massimo sostegno e la qualità che cercate: il robusto telaio in legno garantisce stabilità e durabilità, mentre le 5 rotelle doppie di lunga durata consentono di spostarsi agevolmente.

La sedia da gaming GXT701 Ryon vi regalerà un’esperienza di gioco straordinaria grazie al suo design ergonomico e alle sue caratteristiche di alta qualità. Il tutto, poi, senza tralasciare un look moderno e accattivante che darà un tocco in più all’ambiente.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!