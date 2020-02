Outriders: il gioco a servizi di people Can Fly sarà completo al lancio

Presentato durante la scorsa cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019, Outriders è tornato a mostrarsi in questi giorni: prima con un nuovo trailer e poi con una diretta completamente incentrata sul gameplay. Il ritorno sulle scene di People Can Fly prende la forma di uno sparatutto in terza persona fantascientifico molto incentrato meccaniche cooperative e particolarmente vicino nel feeling ai giochi a servizi come: The Division, Destiny o Anthem.

Il team polacco però, ha tenuto a sottolineare che Outriders non sarà come gli altri titoli della sua tipologia, bensì sarà un gioco a servizi atipico, che uscirà in forma completa fin dal lancio. All’interno dell’intervista rilasciata alla redazione di VG247, Szymon Barchan, sceneggiatore di People Can Fly ha dichiarato che “Outriders verrà lanciato come un gioco completo, i giocatori si potranno divertire con tutti i contenuti che saranno presenti nel titolo fin da subito”.

Barchan ha poi continuato dicendo confidandosi: “Ad essere sinceri, questo era il nostro obiettivo fin dall’inizio, è la direzione che volevamo percorrere”. Nonostante queste dichiarazioni, sembra ancora presto per capire se al gioco verranno comunque aggiunti dei contenuti post lancio come espansioni o DLC corposi, ma stando alla visione di Rafal Pawlowski, level designer del titolo: “I giochi sono molto costosi oggi e vogliamo che i giocatori abbiano la possibilità di sperimentare tutto al prezzo di lancio del nostro gioco”.

Oltre a queste ultime dichiarazioni, i ragazzi di People Can Fly non hanno ancora voluto sbilanciarsi sui contenuti che verranno proposti nell’end game. Vi ricordiamo che Outriders uscirà durante il prossimo periodo natalizio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Che ne pensate del titolo per quello che si è visto fin’ora?