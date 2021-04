Outriders, Guida: tutte le classi e le rispettive abilità

Outriders (qui la nostra recensione), lo sparatutto in terza persona sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix, ha ammaliato gli amanti del genere con un gameplay old-style e un deciso comparto multigiocatore, capace di tenere incollati allo schermo per ore ed ore in compagnia di amici. Per questo, abbiamo deciso di stilare una guida dedicata ad Outriders in cui vi illustreremo tutte le classi e le abilità, in modo da guidarvi nella creazione del vostro personaggio ideale. Senza indugiare in ulteriori chiacchiere, allora, diamo subito uno sguardo alle abilità di ogni singola classe disponibile in Ouriders!

Outriders: classi e abilità

Le classi di Outriders sono quattro, ovvero Devastator, Pyromancer, Trickster e Technomancer. Ognuna di esse, è pensata per una tipologia di combattimento diverso: dal corto raggio del Devastator, alla letalità a distanza del Technomancer. Esamineremo in ordine le classi sopraelencate, partendo proprio dal corto raggio.

Devastator

Quella dei Devastator, è una classe tank a corto raggio, la cui passiva iniziale permette di riguadagnare il 24% della salute per ogni uccisione ravvicinata. Tra le chicche del Devastator, troviamo inizialmente un 15% di salute in più e un armatura più resistente del 30% rispetto a quelle delle altre classi; insomma le classiche statistiche di un tank.

L’abilità corpo a corpo del Devastator, causerà Bleed ai nemici a distanza ravvicinata ma, strano a dirsi, è una classe con meno DPS rispetto alle altre. I tre alberi delle abilità si dividono in:

Vanquisher , dedicato ai danni delle bocche da fuoco;

, dedicato ai danni delle bocche da fuoco; Seismic Shifter , concentrato sul potere dell’anomalie e alle abilità sismiche della classe;

, concentrato sul potere dell’anomalie e alle abilità sismiche della classe; Warden, attuo a rafforzare le meccaniche tank.

Insomma, questa classe è per chi ama i combattimenti a corto raggio, puntando alla forza bruta del personaggio. Ma potrete anche sfruttare le armi da fuoco quando i nemici vi circonderanno e sarete costretti a una ritirata strategica. Adesso, esaminiamo assieme tutte le abilità del Devastator:

Earthquake: disponibile dal livello 1, scatena un’onda d’urto che si abbatterà sui nemici in linea retta;

disponibile dal livello 1, scatena un’onda d’urto che si abbatterà sui nemici in linea retta; Golem: disponibile dal livello 3, i danni saranno ridotti del 65% per otto secondi;

disponibile dal livello 3, i danni saranno ridotti del 65% per otto secondi; Gravity Leap: disponibile dal livello 4, permette al giocatore di saltare in aria e lanciare bombe sui nemici in un’area ristretta, danneggiandoli e interrompendoli;

disponibile dal livello 4, permette al giocatore di saltare in aria e lanciare bombe sui nemici in un’area ristretta, danneggiandoli e interrompendoli; Reflect Bullets: disponibile dal livello 6, genera una barriera davanti al giocatore che assorbirà tutti i proiettili avversari. Dopo aver premuto nuovamente il pulsante dell’abilità, o dopo 10 secondi, i proiettili verranno rispediti al mittente;

disponibile dal livello 6, genera una barriera davanti al giocatore che assorbirà tutti i proiettili avversari. Dopo aver premuto nuovamente il pulsante dell’abilità, o dopo 10 secondi, i proiettili verranno rispediti al mittente; Impale: disponibile dal livello 9, crea un palo che impalerà i nemici. Questo li interromperà, infliggendo danni e malus Bleed. Uccidere un avversario con Impale, inoltre, genererà una zona di ristoro per salute ed armature (per tutta la quadra) che persisterà nove secondi;

disponibile dal livello 9, crea un palo che impalerà i nemici. Questo li interromperà, infliggendo danni e malus Bleed. Uccidere un avversario con Impale, inoltre, genererà una zona di ristoro per salute ed armature (per tutta la quadra) che persisterà nove secondi; Tremor: disponibile dal livello 13, una serie di piccole esplosioni attorno al giocatore, infliggerà danni e prosciugherà la salute dei nemici adiacenti;

disponibile dal livello 13, una serie di piccole esplosioni attorno al giocatore, infliggerà danni e prosciugherà la salute dei nemici adiacenti; Boulderdash: disponibile dal livello 17, effettua una carica in avanti infliggendo danni e interrompendo i nemici, per poi distruggere il terreno. Gli avversari attorno al punto d’impatto finale verranno danneggiati;

disponibile dal livello 17, effettua una carica in avanti infliggendo danni e interrompendo i nemici, per poi distruggere il terreno. Gli avversari attorno al punto d’impatto finale verranno danneggiati; Endless Mass: disponibile dal livello 22, intrappola un bersaglio nella pietra applicando Bleed. I nemici vicini al masso, verranno attirati verso di esso fino a quando non esploderà infliggendo pesanti danni.

Pyromancer

La classe Pyromancer è perfetta per il combattimento a medio raggio, infliggendo ai nemici ingenti danni da fuoco grazie alle sue fiammeggianti doti. Ad esempio, l’abilità corpo a corpo, infliggerà Burn agli avversari, permettendo, inoltre, di rigenerare punti salute. Quando infatti i nemici saranno marchiati (per 15 secondi), il giocatore rigenererà il 24% di salute alla loro morte. Questa classe riceve, all’inizio del vostro viaggio in Outriders, il 10% in più di potere dell’anomalia in più. I tre alberi delle abilità si dividono in:

Ashwalker , per potenziare i danni delle bocche da fuoco e le abilità di immobilizzazione;

, per potenziare i danni delle bocche da fuoco e le abilità di immobilizzazione; Tempest , dedicato alle abilità esplosive e al potere dell’anomalia;

, dedicato alle abilità esplosive e al potere dell’anomalia; Firestorm, per aumentare salute, armatura e durata di Burn.

Ecco, qui di seguito, le abilità del Pyromancer:

Heatwave: disponibile dal livello 1, emette un’ondata di fuoco diritta che infligge Burn a tutti i nemici;

disponibile dal livello 1, emette un’ondata di fuoco diritta che infligge Burn a tutti i nemici; Feed the Flames: disponibile dal livello 3, attira un nemico, prosciugando salute e causando danni. Applica anche Ash, bloccando gli avverari;

disponibile dal livello 3, attira un nemico, prosciugando salute e causando danni. Applica anche Ash, bloccando gli avverari; Thermal Bomb: disponibile dal livello 4, seleziona un nemico che, una volta ucciso, esplode e infligge agli avversari circostanti. Il nemico selezionato subisce Burn e viene interrotto;

disponibile dal livello 4, seleziona un nemico che, una volta ucciso, esplode e infligge agli avversari circostanti. Il nemico selezionato subisce Burn e viene interrotto; Overheat: disponibile dal livello 6, danneggia tutti i nemici in un ampio raggio. I nemici sensibili al fuoco, riceveranno danni aggiuntivi;

disponibile dal livello 6, danneggia tutti i nemici in un ampio raggio. I nemici sensibili al fuoco, riceveranno danni aggiuntivi; Volcanic Rounds: disponibile dal livello 9, fornisce munizioni che infliggono danni da perforamento e Burn ai nemici in una piccola area. L’abilità termina ricaricando o cambiando arma;

disponibile dal livello 9, fornisce munizioni che infliggono danni da perforamento e Burn ai nemici in una piccola area. L’abilità termina ricaricando o cambiando arma; Ash Blast: disponibile dal livello 13, Ash colpisce tutti i nemici in un ampio raggio;

disponibile dal livello 13, Ash colpisce tutti i nemici in un ampio raggio; F.A.S.E.R Beam: disponibile dal livello 17, spara un raggio infuocato con un 125% di Status Power;

disponibile dal livello 17, spara un raggio infuocato con un 125% di Status Power; Eruption: disponibile dal livello 22, genera un’eruzione vulcanica attorno a un nemico, infliggendo danni anche ai nemici circostanti in un’area ristretta.

Trickster

Il Trickster, a differenza del Devastator, è una classe si ravvicinata, ma al contempo decisamente veloce. Permette infatti di teletrasportarsi velocemente verso gli avversari e può, inoltre, rallentarli grazie alle sue doti. Con delle uccisioni ravvicinate, il giocatore sarà in grado di rigenerare il 20% della salute massima, e ottenere uno scudo del 20% (che col tempo si deteriorerà, fornendo una riduzione dei danni del 5%). Questa classe, riceve inizialmente il 5% di HP massimi in più. I suoi tre alberi delle abilità si dividono in:

Assassination , per aumentare i danni a corto ragiò e le abilità di inganno;

, per aumentare i danni a corto ragiò e le abilità di inganno; Reaver , per il potenziamento del potere dell’anomalia;

, per il potenziamento del potere dell’anomalia; Harbinger, per potenziare la salute, la resistenza ai danni e rallentare il deterioramento dello scudo.

Questa classe di Outriders, è quindi consigliata a chi preferisce i combattimenti ravvicinati, senza rinunciare a movimenti fluidi e rapidi; un’ottima alternativa, quindi, al Devastator. Ma diamo uno sguardo alle abilità:

Temporal Slice: disponibile dal livello 1, elimina e infliggi danni ai nemici in un piccolo raggio con una lama, inoltre paralizzandoli e rallentandoli;

disponibile dal livello 1, elimina e infliggi danni ai nemici in un piccolo raggio con una lama, inoltre paralizzandoli e rallentandoli; Slow Trap: disponibile dal livello 3, una piccola sfera rallenterà nemici e proiettili per 10 secondi;

disponibile dal livello 3, una piccola sfera rallenterà nemici e proiettili per 10 secondi; Hunt the Pre: disponibile dal livello 4, ti teletrasporta dietro ad un nemico;

disponibile dal livello 4, ti teletrasporta dietro ad un nemico; Twisted Rounds: disponibile dal livello 6, fornisce munizioni intrise del potere dell’anomalia che infliggono un danno maggiore. L’abilità termina ricaricando o cambiando arma;

disponibile dal livello 6, fornisce munizioni intrise del potere dell’anomalia che infliggono un danno maggiore. L’abilità termina ricaricando o cambiando arma; Cyclone Slice: disponibile dal livello 9, trasforma il giocatore in un vortice a corto raggio che infligge danni e interrompe i nemici vicini;

disponibile dal livello 9, trasforma il giocatore in un vortice a corto raggio che infligge danni e interrompe i nemici vicini; Borrowed Time: disponibile dal livello 13, segna la posizione dopo aver premuto il tasto dell’abilità per 28 secondi. Utilizzandola nuovamente, il giocatore torna nella posizione contrassegnata;

disponibile dal livello 13, segna la posizione dopo aver premuto il tasto dell’abilità per 28 secondi. Utilizzandola nuovamente, il giocatore torna nella posizione contrassegnata; Venator’s Knife: disponibile dal livello 17, lancia un temporal knife contro un nemico, per poi colpire altri 5 nemici. Infliggerà danni e rallenterà gli avversari per 10 secondi, potenziando il primo attacco in questo lasso di tempo;

disponibile dal livello 17, lancia un temporal knife contro un nemico, per poi colpire altri 5 nemici. Infliggerà danni e rallenterà gli avversari per 10 secondi, potenziando il primo attacco in questo lasso di tempo; Time Rift: disponibile dal livello 22, un’onda d’urto bloccherà i nemici a mezz’aria per 3,5 secondi. Gli avversari coinvolti avranno il malus Weakness.

Technomancer

Il Technomancer è la classe di Outriders perfetta per chi ama supportare e i combattimenti a distanza. Utilizza torrette, congela i nemici e rispristina la salute con il danno inflitto; davvero niente male! Come potenziamenti iniziali, presenta un aumento dei danni delle armi a lunga distanza del 15%, così come il 15% in più delle due abilità: Skill Leech e Weapon Leech. Non ci resta che dare uno sguardo dettagliato agli alberi delle abilità:

Tech Shaman , aumenta salute rigenerazione della stessa, e il congelamento degli avversari;

, aumenta salute rigenerazione della stessa, e il congelamento degli avversari; Demolisher, potenzia il potere dell’anomalia e Toxic e Skill Leech.

Adesso, esaminiamo le abilità del Technomancer, adatte alla lunga distanza e al supporto:

Scrapnel: disponibile dal livello 1, lancia un esplosivo di prossimità che infligge danni a tutti i nemici nel raggio d’esplosione;

disponibile dal livello 1, lancia un esplosivo di prossimità che infligge danni a tutti i nemici nel raggio d’esplosione; Cryo Turret: disponibile dal livello 3, posiziona una torretta che spara automaticamente agli avversari congelandoli;

disponibile dal livello 3, posiziona una torretta che spara automaticamente agli avversari congelandoli; Pain Launcher: disponibile dal livello 4, un lanciamissili che bombarda l’area frontale al vostro personaggio;

disponibile dal livello 4, un lanciamissili che bombarda l’area frontale al vostro personaggio; Blight Rounds: disponibile dal livello 6, fornisce munizioni tossiche con area d’effetto all’impatto, avvelenando anche i nemici vicini ( che subiranno, inoltre, il 50% del danno dell’abilità). L’effetto è attivo finché non ricarichi o passi ad un’altra arma;

disponibile dal livello 6, fornisce munizioni tossiche con area d’effetto all’impatto, avvelenando anche i nemici vicini ( che subiranno, inoltre, il 50% del danno dell’abilità). L’effetto è attivo finché non ricarichi o passi ad un’altra arma; Tool of Destruction: disponibile dal livello 9, fornisce un lanciarazzi o una mini-gun. Il lanciarazzi può stoppare più nemici, mentre la mini-gun ha più munizioni a disposizione. Come nel caso precedente, l’abilità termina quando ricarichi o passi ad un’altra arma;

disponibile dal livello 9, fornisce un lanciarazzi o una mini-gun. Il lanciarazzi può stoppare più nemici, mentre la mini-gun ha più munizioni a disposizione. Come nel caso precedente, l’abilità termina quando ricarichi o passi ad un’altra arma; Fixing Wave: disponibile dal livello 13, genera un’onda di energia che ripristina il 33% di salute a tutti i compagni e il 50% di salute delle torrette;

disponibile dal livello 13, genera un’onda di energia che ripristina il 33% di salute a tutti i compagni e il 50% di salute delle torrette; Cold Snap: disponibile dal livello 17, piazza un dispositivo che congela gli avversari attorno al giocatore;

disponibile dal livello 17, piazza un dispositivo che congela gli avversari attorno al giocatore; Blighted Turret: disponibile dal livello 22, posiziona una torretta che infliggere danni e tossicità ai nemici.