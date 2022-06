In occasione del lancio del primo, grande DLC, Square Enix ha deciso di rendere la versione Steam di Outriders free-to-play. A differenza di altre iniziative, però, questa volta non si tratta di un regalo definitivo alla community, ma più di una prova gratuita, che durerà ancora per un paio di giorni e che vi consentirà di provare con mano il gioco definitivo.

La prova gratuita di Outriders è cominciata nella giornata di ieri e si estenderà fino a giovedì 23 giugno 2022. Per provare il gioco è necessario dirigersi sulla pagina Steam del gioco e semplicemente scaricare i file di installazione. Come da tradizione in questi casi, la free trial del titolo è accompagnata da un generoso discount. Nel caso il gioco vi abbia conquistato, sarà infatti possibile acquistarlo al prezzo ridotto di 21,99 Euro rispetto ai classici 39,99 Euro. Chiaramente tutti i progressi verranno poi trasportati nella versione definitiva del gioco, quindi la progressione sarà mantenuta.

Come abbiamo detto in apertura, Square Enix ha lanciato questa iniziativa per il lancio (oramai imminente) della prima, grande espansione del gioco. Chiamata Worldslayer, l’espansione sarà disponibile a partire dal 28 giugno 2022. Attualmente l’espansione si può acquistare a un prezzo scontato (53,94 Euro invece dei 79,98 richiesti) ed è presente anche un pacchetto che include sia il gioco base, sia l’espansione, con un personaggio di livello 30 già pronto per provare Worldslayer.

Outriders ha debuttato lo scorso anno, oltre che per Steam anche su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo è stato uno dei protagonisti del 2021, con diverse copie vendute e una buona accoglienza da parte della critica, riuscendo ad attirare ben 3,5 milioni di utenti al lancio. Inserito anche in Xbox Game Pass, Square Enix ha elogiato il servizio di Microsoft, che ha permesso al team di sviluppo di creare una buona base di utenti in un brevissimo periodo di tempo.