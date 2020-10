Outriders: rimandato l’atteso TPS, ma c’è una buona notizia

Dopo gli ultimi appuntamenti comunicativi di People Can Fly e Square Enix, di Outriders si stavano cominciando a perdere le tracce. Del nuovo titolo sci-fi action abbiamo appreso molte notizie nell’arco di questo 2020, tranne una delle informazioni cruciali; ovvero la data di uscita. Prima del recente annuncio riguardante il prossimo titolo di People Can Fly, il team polacco aveva stilato l’uscita del proprio gioco entro la finestra natalizia del 2020; ora però le cose sono cambiate.

Con un aggiornamento pubblicato sul blog di People Can Fly, il community manager di Outriders Toby Palm afferma che il COVID-19 sfortunatamente ha influenzato anche lo sviluppo del nuovo TPS fantascientifico. Sebbene lo sviluppo del titolo sia praticamente completo, Palm afferma che i test sul gioco sono stati rallentati a causa dello smart working, più rispetto ad altre situazioni dello sviluppo. Questo ha portato al rinvio di Outriders al prossimo 21 febbraio 2021; esattamente come è stato annunciato in questo nuovo trailer.

Insieme a questa notizia negativa arriva però anche una novità decisamente più positiva. Durante questa occasione comunicativa, il team polacco ha voluto confermate che Outriders supporterà il cross play su tutte le piattaforme su cui il gioco uscirà. Parliamo quindi di un cross play totale, dato che il nuovo gioco targato People Can Fly uscirà praticamente su tutte le piattaforme sia di attuale generazione che next gen; ovviamente compreso il PC.

Nonostante il rinvio, quest’oggi abbiamo avuto anche una notizia positiva nei riguardi di quanto ci aspetta con Outriders. Ora non ci resta che attendere il prossimo 21 febbraio 2021 per tornare a giocare con un opera dei ragazzi polacchi già ideatori dell’apprezzatissimo Bulletstorm. Cosa ne pensate di queste ultime novità su Outriders? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.