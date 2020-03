Outriders: il nuovo video mette in mostra una boss fight

Outriders segna il ritorno di People Can Fly, software house polacca già autrice di titoli come Bulletstorm e Gears of War Judgement. Nonostante il team che si sta occupando del nuovo gioco sia diverso rispetto a quello delle passate produzioni, lo stile e l’estro creativo dello studio, continua ad essere ben riconoscibile anche in ciò che abbiamo potuto vedere fino a questo momento della loro nuova opera.

Il titolo che porterà i giocatori ad affrontare delle intense battaglie in un mondo post apocalittico, si è recentemente mostrato con un nuovo video in compagnia di tre streamer: Arekkz, Vestmore e Paradise Central. I tre ragazzi hanno avuto modo di provare il gioco durante un recente evento in Polonia, per poi parlarne in video. Tra le molte cose che hanno potuto vedere di Outriders, si sono anche trovati faccia a faccia con un boss particolarmente intimidatorio.

Oltre a questo nuovo contributo, negli scorsi giorni People Can Fly ha voluto mostrare anche diverse nuove sequenze di gameplay ancora inedite insieme a un trailer che si concentrava unicamente sul mondo di gioco di Outriders. Ci sono ancora diversi dettagli da scoprire sul nuovo gioco dello studio polacco pubblicato da Square Enix, ma siamo sicuri che avvicinandoci alla data di uscita ci saranno occasioni per saperne di più.

Vi ricordiamo che al momento attuale non siamo ancora a conoscenza di una data di uscita specifica per Outriders, ciò che sappiamo è che il titolo arriverà nel periodo natalizio e verrà rilasciato sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (via Steam). Cosa ne pensate di quest’ultimo contributo video dedicato al nuovo sparatutto sviluppato da Peolple Can Fly?