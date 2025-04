Overclock in garanzia: il nuovo programma Intel pensato per i gamer cinesi

Intel sta cercando nuove strade per promuovere la sua, tanto chiacchierata, serie Arrow Lake. Un'iniziativa particolarmente interessante sta emergendo dal mercato cinese, dove l'azienda ha silenziosamente lanciato un programma chiamato IPO (Intel Performance Optimizations), una soluzione che promette di colmare il divario tra le impostazioni di fabbrica e l'overclocking manuale. Questa tecnologia, attualmente disponibile solo su alcuni PC pre-assemblati in Cina, rappresenta un tentativo di Intel di recuperare terreno rispetto alla concorrenza, offrendo al contempo maggiore stabilità e sicurezza agli utenti finali.

Secondo quanto riportato da UNIKO's Hardware su X, i profili IPO sono stati avvistati su computer preassemblati di produttori cinesi come Maxsun e 攀升. La peculiarità di questa soluzione risiede nella sua natura ibrida: non si tratta di overclocking estremo, ma nemmeno di impostazioni standard. Intel ha creato una via di mezzo che permette di spingere le prestazioni del sistema mantenendo la garanzia intatta, un aspetto che ha sempre rappresentato un deterrente per molti utenti quando si parla di overclocking tradizionale.

I primi risultati mostrano miglioramenti significativi: un sistema equipaggiato con IPO ha registrato un aumento della frequenza di clock di 200 MHz, mentre la memoria RAM è passata da DDR5-8000 a DDR5-8400. Secondo i materiali promozionali, queste ottimizzazioni porterebbero a un incremento del 10% negli FPS nei giochi, un dato che, se confermato, potrebbe rendere Arrow Lake nuovamente competitivo sul mercato.

Il lancio della serie Arrow Lake è stato accolto con tiepido entusiasmo da parte della community tech. Nonostante le promesse iniziali, i nuovi processori hanno mostrato prestazioni inferiori persino rispetto alla generazione precedente in alcuni scenari d'uso. Le ragioni di questo passo falso sono da ricercarsi principalmente nella nuova architettura MCM (Multi Chip Module) adottata da Intel, dove il controller della memoria è stato spostato su un die separato, causando penalità di latenza non trascurabili.

A questo si aggiunge la riduzione della velocità del ring-bus, circa il 20% più lenta rispetto a Raptor Lake, e vari problemi firmware che hanno costretto Intel a rilasciare diversi aggiornamenti tra dicembre e gennaio, culminati con il microcode 0x114 e il firmware CSME 19.0.0.1854v2.2.

Il programma IPO sembra quindi configurarsi come un tentativo dell'azienda di spingere al massimo le prestazioni dai suoi processori Arrow Lake. I profili di ottimizzazione intervengono su molteplici aspetti dell'architettura: core ad alte prestazioni (P-cores), core efficienti (E-cores), ring-bus, interconnessioni NGU e D2D, limiti di potenza (PL1 e PL2), oltre a velocità di trasferimento e timing della RAM.

Un'informazione particolarmente interessante emerge da un altro leaker, secondo cui Intel starebbe pianificando di introdurre presetti BIOS "opt-in" per i chip Arrow Lake in futuro, con un approccio simile a IPO. È possibile che il programma attualmente in fase di test in Cina rappresenti una versione pilota di questa funzionalità più ampia, che potrebbe poi essere estesa globalmente.

L'iniziativa ricorda, per certi versi, il Precision Boost Overdrive (PBO) di AMD, che permette ai processori Ryzen di auto-regolarsi per estrarre il massimo delle prestazioni con intervento manuale minimo da parte dell'utente. La differenza sostanziale è che IPO sembra essere, almeno per ora, una soluzione destinata principalmente ai produttori di sistemi preassemblati e agli OEM, non agli utenti finali che assemblano i propri PC.

Rimane da vedere se questa strategia sarà sufficiente a rilanciare Arrow Lake sul mercato globale, dove la concorrenza di AMD continua a essere agguerrita. Per il momento, la disponibilità limitata al mercato cinese lascia molte domande sulla roadmap di Intel e sulla possibilità che questa tecnologia arrivi presto anche in Europa e Nord America, dove potrebbe fare la differenza nella percezione di questi processori da parte degli utenti più esigenti.