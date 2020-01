Overcooked 2: un tweet suggerisce che c’è qualcosa che bolle in pentola

Overcooked, insieme al suo seguito, hanno saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati dei Party Game. Team 17 ha saputo confezionare un titolo che fa del caos e della coordinazione in multi giocatore le basi per far passare svariate ore di divertimento cucinando in situazioni sempre più folli ed impensabili, e adesso sembra che ci sia qualcosa di nuovo che sta bollendo nel pentolone di Overcooked 2.

Stando a un nuovo tweet apparso sul profilo Twitter ufficiale di Team 17, è apparsa una nuova immagine quasi completamente oscurata, dove l’unica cosa che si riesce a intravedere è la scritta “ked”. Il tutto è accompagnato anche da una frase che recita: “Qualcosa di nuovo sta arrivando in #Overcooked2”. Il post sembra suggerire l’arrivo di un nuovo DLC che andrà ad espandere le pazze sfide culinarie del titolo.

https://twitter.com/Team17Ltd/status/1217793655601352705

Sembrerebbe molto improbabile che questo tweet sia il preludio all’annuncio del terzo capitolo dell’ormai saga ai fornelli di Team 17, soprattutto perchè la didascalia è accompagnata da un’hashtag che menziona direttamente il secondo capitolo della serie. L’ultimo DLC ad essere stato rilasciato per Overcooked 2 è stato Winter Wonderland, uscito lo scorso dicembre in concomitanza con le festività natalizie, dove il gioco era stato coperto di neve e dolce glassa zuccherata.

Vi ricordiamo che entrambi gli Overcooked sono attualmente disponibili sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store). Cosa pensate di questi tweet di Team 17? Che tipo di nuovo contenuto per Overcooked 2 vi aspettate? fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.