Overcooked gratis su PC per un tempo limitato

Altro interessante titolo in regalo sull'Epic Games Store: questa volta è Overcooked a essere disponibile gratuitamente per un tempo limitato.

Buone nuove per tutti i giocatori su PC, che vedono le proprie librerie digitali aumentare sempre più ogni giorno che passa in modo completamente gratuito. Dopo l’emozionante Last Day of June dell’italianissima Ovosonico, in regalo durante tutta la scorsa settimana, oggi è infatti un ulteriore titolo a rendersi disponibile in free download. Da oggi è infatti scaricabile gratuitamente Overcooked, sempre dall’Epic Games Store.

Per poter divertirsi in compagnia sul titolo senza mettere mano al portafoglio sarà semplicemente necessario collegarsi al proprio account nello store di Epic Games e riscattare il titolo in questione. Una volta fatto il gioco in questione sarà vostro per sempre. Potete trovarlo comodamente a questo link. Fate però in fretta: l’offerta scadrà il prossimo 11 Luglio!

Per chi non ne fosse a conoscenza Overcooked è un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori. Lavorando in squadra con i nostri compagni chef sarà necessario preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti vadano via urlando indignati.

Una volta trascorsa questa settimana il dinamico titolo tornerà a prezzo pieno e toccherà ad un altro titolo prendere il suo posto. La divertentissima esperienza di Ghost Town Games sarà infatti sostituita da Torchlight. Il titolo di Runic Games sarà a sua volta disponibile per una settimana, per l’esattezza fino al prossimo 18 Luglio. Prima di Overcooked lo store digitale ha offerto gratuitamente titoli di primissimo piano come The Witness, Subnautica, RiME e Transistor.

Che ne pensate del piatto offerto da Epic Games per questa settimana, scaricherete Overcooked? Fateci sapere le vostre intenzioni a riguardo comodamente nei commenti!