Overwacth 2 introdurrà tantissimi nuovi eroi

Mancano ancora molte cose da conoscere riguardo Overwatch 2, ma durante una recente intervista il vicedirettore del gioco ha affermato che i giocatori si possono aspettare l’inserimento di parecchi nuovi eroi all’interno del secondo capitolo dell’Hero Shooter di Blizzard. Come già dichiarato in sede di presentazione del titolo, questi nuovi personaggi verranno inseriti anche nel primo capitolo permettendo a tutti gli appassionati di utilizzarli nelle modalità PvP.

Come riportato dal sito The Loadout, il vicedirettore di Overwatch 2 Aaron Keller si è reso disponibile per un’intervista con il Blog di PlaySation. In esso, ha detto che lo studio di sviluppo si sta concentrando maggiormente sulla nuova Modalità Storia e sulle Missioni Eroe espandendo la narrazione ambientale per arricchire sempre di più il mondo di Overwatch.

Keller ha continuato l’intervista dichiarando: “Attualmente abbiamo un sacco di eroi in lavorazione per Overwatch 2, non possiamo ancora svelare chi siano esattamente, o come potrebbe essere il loro gameplay, ma di certo aiuteranno a completare il mondo di Overwatch e proporranno nuove meccaniche di gioco che i giocatori non hanno ancora visto.”

Nonostante si stia parlando molto di Overwatch 2 da quando è stato annunciato, sono ancora molte le cose che Blizzard sta tenendo volutamente nascoste agli appassionati, come per esempio la data d’uscita che non è ancora stata svelata se non per un indefinito 2020. Quali nuovi eroi vi aspettate da Overwatch 2?