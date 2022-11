Blizzard ha recentemente lanciato un update che raccoglie alcuni feedback degli utenti per migliorare Overwatch 2 (trovate i Funko Pop su Amazon). I risultati ottenuti dal titolo, in questa nuova versione free to play, sono piuttosto notevoli ma al momento dell’uscita, il gioco presentava ancora qualche criticità di troppo. All’interno dell’ultimo aggiornamento, quello del 17 novembre, tuttavia, lo studio ha inserito una feature di cui i giocatori sono stati notificati solo dopo l’update.

Overwatch 2

Si tratta di una nuova misura di sicurezza, adottata da Blizzard per registrare le chat vocali dei giocatori su Overwatch 2. Questa feature riscuoterà senza dubbio pareri contrastanti ma, nelle intenzioni degli sviluppatori, è stata introdotta per un buon motivo. Molti utenti, infatti, si sono lamentati del fatto che la deriva gratuita presa dal titolo abbia attratto molti nuovi giocatori rendendo le chat di gioco ricche di conflitto. Gli sviluppatori, infatti, hanno ricevuto svariate segnalazioni di comportamenti abusivi da parte dei giocatori e hanno deciso di rimediare in questo modo.

Potendo ascoltare le chat vocali degli utenti, infatti, Blizzard sarà subito in grado di individuare i comportamenti che sono stati effettivamente abusivi e distinguerli dalle segnalazioni false. Così facendo, dunque, gli sviluppatori puntano a ristabilire ordine nelle interazioni tra gli utenti di Overwatch 2 ed evitare che l’ambiente di gioco diventi in alcun modo tossico. Allo stesso tempo, si potrà evitare che gli utenti subiscano segnalazioni fasulle in massa, come avvenuto in alcuni casi.

La scelta di Blizzard è sicuramente ambivalente perché se è vero che da una parte Overwatch 2 diventerà più sicuro per i giocatori, è anche vero che ogni parola degli utenti sarà potenzialmente tracciabile da parte degli sviluppatori. Proprio per rassicurare su quest’ultimo punto, infatti, gli sviluppatori hanno aggiunto che la registrazione non riguarderà le chat di gruppo. Il lavoro del team si concentrerà sulle segnalazioni ricevute nelle chat pubbliche e provvederà ad eliminare velocemente tutte le conversazioni che non riceveranno segnalazioni.