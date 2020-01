Overwatch 2: PlayStation ha svelato la data di uscita per errore?

Il BlizzCon 2019 è stato un evento molto apprezzato dai fan di Blizzard che hanno potuto scoprire molte informazioni riguardo ai seguiti dei loro giochi preferiti. Tra tutti, ha stupito Overwatch 2 a causa della sua strana struttura: gli sviluppatori, infatti, proporranno gratuitamente tutte le novità del competitivo anche nel primo capitolo mentre renderanno “esclusive” le nuove modalità cooperative. Purtroppo, non è dato sapere quando potremo giocare a Overwatch 2.

Il director Jeff Kaplan, infatti, aveva commentato affermano di non “avere idea” di quale fosse la data di uscita. Be’, pare che PlayStation Brazil ne sappia qualcosa di più. L’account Twitter della divisione brasiliana di PlayStation ha infatti pubblicato un link a un’intervista a Blizzard riguardo a Overwatch 2, aggiungendo anche che il gioco sarà disponibile quest’anno, nel 2020.

Il tweet è stato cancellato rapidamente ma non prima che qualcuno facesse uno screen e lo condividesse su Reddit. È possibile che si sia trattato di un semplice errore e che la data di uscita non sia in alcun modo ancora definita, oppure è possibile che l’informazione sia reale e che PlayStation Brazil abbia involontariamente detto qualcosa che doveva rimanere segreto.

Per ora si tratta solo di speculazioni: non abbiamo idea se Overwatch 2 sarà rilasciato entro l’anno oppure se si dovrà attendere di più. Di certo, sappiamo che sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Diteci, lo comprerete oppure vi “accontenterete” delle novità gratuite del competitivo rilasciate anche per il primo gioco?