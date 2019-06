Overwatch 2 e Diablo 4: data di uscita al centro di nuovi rumor

Overwatch 2 e Diablo 4 saranno presto tra le mani dei giocatori? Ecco gli ultimi rumor sulla data di uscita dei due titoli di Activision Blizzard.

Tramite il quotidiano francese LeMonde abbiamo avuto modo di scoprire qualche nuova informazione su alcuni progetti di Activision Blizzard, ovvero Diablo 4 e Overwatch 2. Per iniziare, la rivista ha affermato che il nuovo capitolo di Diablo non solo è in lavorazione (informazione già condivisa tempo fa dal sempre ben informato Jason Schreier) ma è anche stato in una forma giocabile. La data di uscita, secondo quando riportato, sarebbe il 2020.

Poi, c’è stato modo di ottenere qualche informazione anche su Overwatch 2. Il seguito dell’FPS online di Blizzard sarebbe in avanzato stato di sviluppo, grazie anche al contributo della divisione francese di Blizzard. Per quanto riguarda la data di uscita, sempre che non avremo modo di avere il gioco tra le mani prima del 2020, secondo alcune fonti vicine ad Activision. Il dubbio ora è se Overwatch 2 sia stato sviluppato come titolo esclusivo di PS4 e Xbox One (oltre all’ovvio PC) o se, più probabilmente, sia un titolo cross-gen con PS5, Xbox Scarlett e magari Google Stadia.

Ovviamente questi sono tutti rumor e non vanno considerati come informazioni ufficiali. Le voci di corridoio hanno anche parlato di un progetto mai annunciato, un FPS di Starcraft, cancellato al fine di concentrare lo sviluppo su Diablo 4 e Overwatch 2.

Sappiamo per certo che Activision Blizzard, in seguito a risultati finanziari non soddisfacenti, ha deciso di riorganizzarsi internamente, licenziando molti dipendenti (nelle sezioni eSport e amministrative, più che lato sviluppatori). Pare che l’obbiettivo di Activision sia velocizzare lo sviluppo di titolo Blizzard: un netto cambio di tendenza per una società che ha fatto del motto “È pronto quando è pronto” il proprio marchio di fabbrica.