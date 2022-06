Uno degli annunci più importanti usciti dallo scorso showcase Xbox e Bethesda è senza ombra di dubbio il ritorno di Overwatch 2. Dopo quel momento comunicativo, Blizzard è tornata ad aggiornarci periodicamente su quello che sarà il suo prossimo gioco di punta ad arrivare sul mercato. Del nuovo hero shooter sappiamo già molto, ma in queste ore la compagnia statunitense ha svelato una novità inaspettata riguardo alle lootbox.

Overwatch 2

Le casse premio presenti nel primo capitolo di Overwatch permettevano ai giocatori di ottenere una serie di oggetti estetici di varia natura da usare nelle partite. Si trattava di skin per i vari eroi o addirittura graffiti, effetti sonori ed emotes da usare durante le partite. Queste lootbox si potevano ottenere sia gratuitamente salendo di livello nel gioco, oppure acquistandole tramite una serie di microtransazioni.

Overwatch 2, invece, farà un passo indietro su questo aspetto. Lo ha dichiarato di recente Blizzard, con la compagnia che ha confermato l’assenza delle lootbox all’interno di Overwatch 2. Il titolo di prossima uscita sarà un gioco totalmente free-to-play con nuovi eroi e mappe che verranno rilasciati gratuitamente per tutti i giocatori. Invece delle loot box, Overwatch 2 utilizzerà un sistema di Battle Pass, grazie al quale i giocatori saranno in grado di acquistare un nuovo Battle Pass ogni stagione per mettere le mani su contenuti cosmetici esclusivi.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 farà il suo debutto sulle piattaforme PlayStation, Xbox, Nintendo Swicth e PC il prossimo 4 ottobre 2022. Ma il gioco vedrà una vera e propria evoluzione costante che lo porterà attravreso a novità, nuovi eroi, nuove mappe e, ovviamente, nuove modalità.