Con il lancio di Overwatch 2 avvenuto negli scorsi giorni si sono verificate una serie di situazioni non proprio felici per Blizzard e per gli appassionati dell’hero shooter. Il gioco si è presentato con dei server a dir poco congestionati, tanto che in molti sono riusciti a entrare in una partita solo qualche ora dopo il lancio. Ora, mentre Blizzard sta già lavorando a delle soluzioni, sembra che alcuni giocatori Xbox stiano andando incontro a un ennesimo problema, stavolta con gli achievement.

Overwatch 2

A segnalare questa nuova problematica sono stati gli stessi giocatori che, tra l’attesa di una nuova partita e l’altra, hanno trovato il modo di rendere noto questo problema su Reddit. Stando alle segnalazioni, giocando a Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon) su Xbox c’è l’alto rischio che si venga disconnessi da una sessione poco dopo aver sbloccato un achievement. Tutto ciò sta dando parecchia noia a questi giocatori, i quali iniziano ad avere il terrore di sbloccare gli achievement nel gioco.

“Mi sto seriamente stancando di aspettare 30 minuti per accedere ai server di gioco, giocare tre partite, ottenere un altro achievement casuale e subito venire buttato fuori dal gioco dicendomi che ho già effettuato l’accesso”, ha dichiarato un giocatore, il quale ha poi sottolineato che, nonostante tutto questo, si sta divertendo a giocare al nuovo Overwatch 2, ma l’idea di dover sprecare più tempo dietro ai problemi che in partita rende l’esperienza molto tediosa.

Questo è solo uno dei molteplici reclami dei giocatori Xbox che si possono trovare in rete, e come possiamo leggere in un altro post sempre su Reddit, anche se si prova a disattivare le notifiche relative agli achievement il risultato non cambia. In tutto questo Blizzard sta lavorando sodo per offrire ai giocatori di Overwatch 2 un’esperienza divertente e meno problematica, ma al momento c’è ancora molto da arginare e risolvere per lo studio.