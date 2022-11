Un giocatore di Overwatch 2 ha scoperto un metodo rapidissimo per ottenere gettoni in game, passando attraverso World of Warcraft. In questi giorni si è parlato moltissimo di Overwatch 2, sia per via delle problematiche che hanno accompagnato il suo lancio, sia per via delle tempistiche in game per ottenere skin e accessori senza spendere nulla. Al momento il videogioco di casa Blizzard sta godendo di una grande risposta da parte del pubblico, incrementando il suo seguito e al tempo stesso dividendo la community degli appassionati.

Partendo proprio dalle sfide in game per ottenere gli accessori, un giocatore ha notato che esiste un modo molto più rapido di quello classico legato ai cosiddetti Overwatch Coins, necessari per gli acquisti nello shop dedicato. L’unica cosa che bisogna fare è quella di convertire l’oro che si ottiene in World of Warcraft prima in gettoni WOW per poi spenderli in Overwatch 2. Basterà quindi passare per la casa d’aste del primo gioco, così da ottenere questi gettoni e muoversi di conseguenza.

Il metodo più classico, invece, è connesso alle sfide che il videogioco offre settimanalmente alla sua community. Per ottenere gli Overwatch Coins bisogna completare tutte e undici le richieste della settimana così da ottenere 60 monete in game, l’equivalente di $0,60. Impegnarsi in un’impresa del genere significa essere continuativi con le varie sfide, di settimana in settimana, così da accumulare la cifra sufficiente per poi comprare le cose più sostanziose.

Partendo dal presupposto che il Game Pass di Overwatch 2 costa sui 10 dollari e che le sue skin partono da circa 20 dollari l’una, risulta chiara la mole d’impegno che un appassionato deve necessariamente investire nell’impresa. Il suggerimento di questo giocatore ha dato subito da riflettere alla community Blizzard, dato che a quanto pare si può scegliere di spendere l’oro di WOW anche in tutti gli altri giochi dello studio.