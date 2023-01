Il lancio di Overwatch 2 (di cui trovate i Funko Pop su Amazon) è ben distante dall’essere perfetto. Il titolo, nella sua nuova forma free to play, è stato afflitto da numerose polemiche da parte dei fan delusi. Queste hanno coinvolto diversi aspetti che, oltre ai bug, vanno dalle problematiche di connessione e matchmaking a problemi relativi al sistema di shop e dei prezzi elevati ad esso legati. Proprio su questa scia, alcuni utenti hanno dimostrato quanto il sistema di ricompense del titolo sviluppato da Blizzard sia sbilanciato e premi poco i giocatori.

In un tread su Reddit, infatti, un utente noto come u/MyGoodFriendJon ha dimostrato come è stato in grado di ottenere più valuta di gioco da Microsoft Rewards che dallo stesso Overwatch 2. Il paragone è ancora più impietoso se si considera che l’utente ha completato tutte le 143 sfide per le ricompense offerte dal gioco, per un totale di tredici settimane, contro appena tre settimane di attività svolte su Microsoft Rewards. Il bilancio finale è di 780 monete di gioco ottenute in game e di 800, invece, ricevute grazie al sistema di ricompense di Microsoft.

Tra i commenti a questo post, gli utenti e i fan di Overwatch 2 si sono scatenati e hanno iniziato ad invocare provvedimenti da parte degli sviluppatori. I giocatori si dividono essenzialmente tra coloro i quali vogliono un rimborso per i soldi investiti nell’acquisto di valuta di gioco e quelli che, invece, chiedono semplicemente un aumento in percentuale delle ricompense offerte dalle sfide. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se e in che modo Blizzard abbia intenzione di intervenire per arginare questo problema.

Inoltre, tra i commenti su Reddit, potete trovare anche i dettagli delle attività svolte su Microsoft Rewards per ottenere queste ricompense. Sebbene non sia insolito che un titolo abbia fonti di guadagno esterne, sembra piuttosto insensato che quest’ultime, come nel caso di Overwatch 2, costituiscano il metodo migliore per ottenere moneta virtuale.