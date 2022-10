Il lancio di un videogioco molto atteso è sempre uno dei momenti più tesi per un team di sviluppo. Nel periodo del day one può accadere che qualcosa vada storto, e purtroppo di esempi illustri ne possiamo citare parecchi, forse anche troppi. Overwatch 2 è solo uno degli ultimi attesissimi titoli a essere uscito con una sequela di problematiche non proprio semplici da risolvere, e questa situazione sta portando la fan-base del noto hero shooter a criticare aspramente questo secondo capitolo.

Come abbiamo già notato negli scorsi giorni, molti giocatori stanno segnalando a Blizzard una sequela di problemi che affliggono Overwatch 2 (di cui potete acquistare un pack su Amazon), e purtroppo non si tratta più solamente dei lunghi tempi di attesa per entrare in qualche partita. Se si fa un giro sulla pagina Metacritc del gioco ci si imbatterà nel voto utente del titolo Blizzard, che a oggi risulta essere uno dei più bassi in assoluto tra i giochi tripla A molto attesi.

Al momento della stesura di questo articolo Overwatch 2 presenta un User Score di 1.4, con 1372 giocatori che hanno espresso il loro parere sul gioco. Tra questi, 1211 giocatori hanno lasciato una votazione negativa, con molti utenti che si sono spinti addirittura a dare un voto pari a zero. Oltre alle consuete lamentele riguardo ai tempi di attesa troppo lunghi, c’è anche chi si dice sconsolato delle poche novità introdotte in questo secondo capitolo e chi ritiene troppo poco aver aggiunto solamene due nuovi eroi al roster di personaggi.

I pareri positivi degli utenti nei confronti di Overwatch 2 sono solo 124, e sottolineano quanto anche al momento attuale sia comunque abbastanza complesso riuscire a fare più partite di fila senza perdere del tempo in attesa di entrare nei server. In tutto questo Blizzard ha più volte sottolineato di essere al lavoro per permettere a tutti di godere al meglio di questa nuova esperienza.