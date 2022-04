La beta di Overwatch 2 è oramai in fase di testing da tantissimi giocatori, e come è normale che sia sono già tantissimi i commenti diffusi via internet in merito al gioco. Non c’è da stupirsi: il titolo è uno dei più attesi, specialmente dalla community PC, e dopo quasi tre anni di attesa (l’annuncio del nuovo capitolo avvenne nel 2019) in molti hanno voluto provare ad accedere alla versione di prova. I primi commenti che arrivano sullo scoreboard però non sono propriamente positivi.

La beta PvP di Overwatch 2 è iniziata nella giornata di ieri e con sorpresa i giocatori hanno trovato un nuovo tabellone dei punteggi, completamente differente rispetto a quello precedente. Pur essendo molto ricco di statistiche, come ad esempio il danno inflitto e la salute rigenerata ai compagni, non molti hanno apprezzato questo nuovo design. Il motivo? Troppe statistiche rischiano di instaurare un clima d’odio nei confronti dei giocatori.

Questo problema è già stato affrontato da altri shooter online. Lasciare in bella vista le statistiche può portare a casi di bullismo virtuale, con i giocatori più esperti che magari possono prendere in giro i nuovi arrivati o quelli meno bravi. Certo, lo scoreboard (che potete vedere poco più in basso) non è ovviamente definitivo ed è soggetto a cambiamenti, così come tutto il gioco. Sicuramente però non farebbe male, forse, nascondere le statistiche complete per poi mostrarle solamente a fine partita, in maniera tale da evitare eventuali aggressioni verbali da parte dei giocatori a match in corso.

Overwatch 2 è attualmente in beta, ma la data di uscita è ancora sconosciuta. Discorso invece diverso per un altro gioco Blizzard, ovvero Diablo Immortal: nel corso degli ultimi giorni, infatti, il team di sviluppo ha annunciato la data di uscita, con relative piattaforme, per il nuovo titolo della serie. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.