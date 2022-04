In attesa che Blizzard Entertainment lanci una beta o prova pubblica di Overwatch 2, l’attuale versione di prova (limitata ad un ristretto numero di giocatori) è già stata oggetto di un datamine decisamente pesante, che ha svelato alcuni dettagli molto interessanti sul prossimo gioco della serie, diffusi dall’account Twitter Helba, che insieme ad alcuni membri del suo server Discord ha effettuato questa indagine dei file di gioco.

Come riportato in un post su Reddit, il datamine della beta di Overwatch 2 ha di fatto confermato la presenza di un Battle Pass. La conferma è arrivata dal codice del gioco, ma non ci sono ovviamente indicazioni in merito alla natura dello stesso. Le possibilità che però si allinei o sia in qualche modo simile a quelli di altri giochi, come Fortnite, Rainbow Six Siege e Call of Duty, sono decisamente alte.

OOO Look OW2 has a Battle Pass system pic.twitter.com/DoL9f5hqG7 — Helba (@Helba_The_AI) April 20, 2022

Il datamine ha anche svelato la presenza di due altri importanti elementi del titolo. Il primo è il PvE, confermato sempre dal binario del gioco, che cita direttamente alcune missioni tra principali e secondarie. Il secondo, invece, fa riferimenti ai club. Purtroppo al momento su quest’ultima feature non c’è nessun tipo di indicazione su cosa si tratti, ma è facile immaginare che probabilmente Blizzard Entertainment abbia pensato ad una serie di circoli privati, dove poter organizzare partite con un sistema di classifiche interne. Non possiamo però escludere a priori una funzione dedicata agli Esport.

The member x9 in my Discord discovered some strings in the binary that look to be linked to PvE in Overwatch 2 pic.twitter.com/8Iv1M9wDJ3 — Helba (@Helba_The_AI) April 20, 2022

Infine, l’ultimo elemento del datamine di Overwatch 2 è puramente estetico. Si tratta infatti del title screen, ovvero la schermata iniziale. Potete visionarla voi stessi semplicemente grazie al cinguettio che trovate poco più in basso.

Overwatch 2 è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma non è escluso che Blizzard Entertainment non comunichi una finestra di lancio nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.