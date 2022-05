La closed beta di Overwatch 2, dopo il successo su Twitch, continua ancora per qualche giorno, dovrebbe terminare la prossima settimana. Anche se Blizzard non mostra l’esperienza completa del suo nuovo titolo, l’obiettivo di questa beta è quello di colpire i fan. Gli sviluppatori, infatti, si stanno adoperando alla correzione di problemi e ad ascoltare rapidamente i feedback dei fan. È proprio questo, infatti, che troveremo nel prossimo aggiornamento del titolo. I miglioramenti in programma riguardano il kit di Mercy e bilanciano anche le modifiche a Sojourn e Baptiste.

Overwatch 2

Particolarmente interessanti sono le modifiche a Mercy. Il personaggio, infatti, è dotato di un’abilità che consente un super salto più potente di quello normale. Tuttavia, allo stato attuale, la skill risulta difficile da utilizzare per tutti i giocatori non esperti. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di renderla più semplice da usare. Inoltre, sembra che gli sviluppatori non abbiano rimosso il vecchio metodo per un errore nell’aggiornamento. Di conseguenza, se i giocatori di Overwatch 2 provano a completare il super salto originale, ora saltano tre volte più in alto di prima.

La patch di Overwatch 2 ha apportato modifiche anche a Baptiste e Sojourn per potenziare i due personaggi attualmente poco utilizzati. La guarigione di Baptiste è uno dei miglioramenti in questione. La sua esplosione rigenerativa ora cura 50 salute istantaneamente e altri 50 nel tempo. Inoltre, la guarigione istantanea raddoppierà per gli alleati con meno di 50 salute. Sojourn, invece, sta ricevendo un significativo buff DPS, aumentando la sua velocità di fuoco da 13 a 15 colpi al secondo e le sue munizioni da 40 a 45.

Overwatch 2

Non è chiaro se questo sarà l’ultimo aggiornamento per la closed beta di Overwatch 2 prima della sua conclusione martedì prossimo, ma sembra probabile. Gli aggiornamenti, infatti, sono resi disponibili ogni giovedì e, a meno di estensioni della beta, quello appena distribuito sarà l’ultimo. Staremo a vedere se Blizzard renderà disponibili ulteriori beta.