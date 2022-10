Il lancio di Overwach 2 sta andando incontro a una serie di problematiche impreviste sia per Blizzard che per gli appassionati. Sono ancora numerosi i giocatori che lamentano di non essere ancora riusciti a giocare al nuovo capitolo a causa di code infinite per entrare nei server. La compagnia statunitense ha già dichiarato di essere al lavoro per superare queste problematiche, e intanto è già stato fatto un importante dietrofront.

Overwatch 2

Per andare contro i cheater Blizzard aveva inserito la necessità di associare al proprio account un numero di telefono per accedere all’esperienza. A quanto pare, però, questa cosa ha creato tutta una serie di nuovi problemi, poiché Overwatch 2 non consente ai giocatori che possiedono telefoni con sim prepagate di giocare. Questi appassionati hanno alzato la voce segnalando il problema e ora Blizzard sembra averli ascoltati.

L’annuncio è arrivato con un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di Blizzard, dove la compagnia statunitense ha dichiarato che chiunque abbia giocato a Overwatch con un account Battle.net connesso dal 9 giugno 2021 non avrà bisogno di associare alcun numero di telefono. Questa modifica dovrebbe entrare in vigore entro il 7 ottobre. Coloro che non hanno un account Battle.net, invece, avranno ancora bisogno di associare un numero di telefono per giocare.

In tutto questo, Blizzard ha anche confermato che ha già agito per aumentare la stabilità dei server e per diminuire le lunghissime code per entrare in Overwatch 2. Questo non significa però che i giocatori non dovranno più aspettare prima di poter giocare, ed è ancora possibile che si verifichino delle disconnessioni. In tutto questo il team di sviluppo dichiara di star continuando a lavorare per permettere a tutti di fruire di un’esperienza di gioco appagante, e questo significa che in futuro potrebbero arrivare altri cambiamenti.

Overwatch 2 è già disponibile da un paio di giorni su tutte le piattaforme, e vi ricordiamo che grazie al passaggio al modello free-to-play il titolo è giocabile per tutti, e forse proprio per questa nuova apertura che i server si sanno riempiendo in tempi record.