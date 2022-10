Overwatch 2 è disponibile ormai da qualche giorno, e il free-to-play Blizzard sta già affrontando una fase non proprio felice. In molti, infatti, denunciano di non essere ancora riusciti a farsi qualche partita in modo soddisfacente. Questo sta accadendo ormai da giorni interi a causa di lunghissime code per entrare nei server e nelle partite. Blizzard ha già dichiarato di star lavorando a una soluzione, ma nel frattempo c’è un gruppo di appassionati che per divertimento si sono inventati una speedrun alquanto originale.

Overwatch 2

In gergo videoludico siamo abituati a concepire una speedrun quando uno o più giocatori si cimentano a terminare un gioco nel minor tempo possibile. Essendo Overwatch 2 un gioco dalla preponderante anima multiplayer online, è lecito chiedersi che tipo di speedrun ci si possa inventare in un tiolo del genere. Ebbene, la folle idea di qualche giocatore ha portato alla nascita delle speedrun nella schermata di coda, dove vince chi riesce ad entrare in una partita per primo.

Il tutto è partito con un giocatore, il quale ha fatto partire la classica app che aggiunge il timer così da tenere traccia del tempo che passa prima di superare la coda. In questo caso il giocatore ha dovuto aspettare “solo” 16 minuti prima di riuscire a entrare nel server del gioco, ma a molti altri non è andata altrettanto bene, soprattutto a coloro che hanno provato a giocare al day one, ovvero nel momento di congestionamento più alto dei server.

La cosa ancora più inaspettata è che questo trend delle speedrun nelle code di Overwatch 2 (potete acquistare un pacchetto su Amazon) ha già preso piede ed esiste un record del mondo. Questo record appartiene a un giocatore che è riuscito nell’impresa di entrare nel server del gioco in soli 13 secondi, una tempistica assurda. In tutto questo Blizzard sta lavorando per migliorare questa situazione relativa alle code, ma non solo, dato che sono stati segnalati anche problemi di skin mancanti.