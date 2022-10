Overwatch 2 è finalmente disponibile da qualche ora, e tanto è bastato al nuovo titolo Blizzard per riscontrare tutta una serie di problematiche. Ad accogliere questa nuova era di Overwatch c’è stato un impressionante numero di giocatori, tanto che c’è chi non è riuscito a fare nemmeno una partita a causa delle lunghissime code nei server. Oltre a questo, però, alcuni giocatori si stanno accorgendo che a questa nuova esperienza mancano dei pezzi.

Overwatch 2

Nello specifico si tratta di alcuni giocatori che avevano giocato al primo capitolo, i quali si stanno lamentando della mancanza delle skin che avevano ottenuto giocando al primo Overwatch. Il nuovo capitolo dell’hero shooter di Blizzard, infatti, dovrebbe condividere gli stessi contenuti cosmetici del suo predecessore, ma sembra che non sia così. Le segnalazioni stanno spuntando fuori sui vari social, svelando che a qualcuno mancano delle skin e degli oggetti sbloccati in precedenza.

Da quanto stiamo capendo in queste prime ore di lancio di Overwatch 2, questo genere di problema sembra essere indipendente dalla piattaforma su cui si gioca, dato che a lamentarsene ci sono giocatori che ci stanno giocando sia su PC che sulle console PlayStation e Xbox. La questione non riguarda solamente la mancanza di skin già sbloccate nel primo gioco, ma i giocatori stanno segnalando in massa anche la mancanza di crediti, graffiti e molti altri contenuti estetici per i vari eroi.

Sebbene sia un problema, c’è una buona notizia, dato che Blizzard ha dichiarato di essere consapevole di quanto sta accadendo con gli oggetti cosmetici, e il team di sviluppo sta lavorando a una soluzione. Ciò significa che tutti gli elementi che sembrano perduti da diversi giocatori potrebbero tornare in loro possesso in tempi brevi, senza la necessità di vedere i progressi fatti nel primo gioco svanire per sempre insieme agli sforzi fatti nel tempo.