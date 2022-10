Non tutti i fan di Overwatch 2 sono rimasti contenti dell’evento di Halloween. Come diversi altri team di sviluppo, infatti, anche Blizzard ha deciso di festeggiare la ricorrenza più spaventosa dell’anno. Lanciato nel corso della giornata odierna, l’evento durerà fino al 9 novembre e vi permetterà di guadagnare un ciondolo a tema, punti esperienza per il pass battaglia e molto altro. Presenti anche le skin, che sarebbero il motivo di questa discordia, vista la loro distribuzione.

Come riportato su Twitter e Reddit, infatti, i giocatori non sono affatto contenti di dover acquistare queste skin particolari invece che guadagnarle in-game. L’anno scorso, durante l’evento di Halloween, i giocatori potevano infatti sbloccare semplicemente giocando alcune skin speciali per personaggi come Brigitte, Lucio, Genji e molti altri. Il problema sembra essere anche il costo delle stesse, con cifre che si aggirano intorno ai 40 Dollari. Uno scenario completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno.

Al di là delle polemiche e delle critiche, appare chiaro che Blizzard abbia dovuto cambiare qualcosa. E i cambiamenti sono relativi alla natura stessa del gioco: il primo titolo della serie infatti era un prodotto premium, che per giocare doveva essere acquistato. Overwatch 2 invece è un free-to-play e l’anima delle microtransazioni, pur essendo cambiata, è comunque presente. Non è escluso che in futuro il team di sviluppo ci ripensi, ma è molto probabile che anche l’evento natalizio seguirà questi stessi, identici passi.

Overwatch 2 è disponibile dal 4 ottobre 2022 su PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Nonostante l’ampio bacino di giocatori, il titolo è ancora afflitto da diversi bug, alcuni anche decisamente gravi. Ci vorrà ovviamente tempo prima di poter sistemare il tutto: avrete pazienza oppure no? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.