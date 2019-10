Overwatch 2: indiscrezioni su mappe PvP, sul PvE e un nuovo eroe

Overwatch 2 potrebbe essere presentato a breve. Un presunto documento di Blizzard rivelerebbe PvE, una nuova mappa PvP e un nuovo eroe.

A una settimana dal BlizzCon sembrano moltiplicarsi gli indizi su un possibile annuncio di Overwatch 2. Le ultime indiscrezioni arrivano dalla testa ESPN che sostiene di essere in possesso di un documento ufficiale di Blizzard che contiene informazioni relative proprio al seguito del gioco e che sarebbero state anche confermate da una fonte interna all’azienda. Questo documento fornirebbe una serie di anticipazioni riguardo le novità che verranno introdotte nella serie.

A cambiare potrebbe essere innanzitutto il logo e sopratutto, per quanto riguarda il gameplay, sarebbe confermata una nuova modalità PvE. Una delle mappe disponibili permetterà a quattro persone di giocare nella città di Rio de Janeiro. Inoltre, a quanto pare, si potranno usare sia le abilità degli eroi che gli oggetti normalmente utilizzabili nelle altre modalità. Il tutto sarà realizzato con un maggiore sviluppo della storia e degli elementi narrativi.

Con Overwatch 2 dovrebbe inoltre essere introdotta la prima nuova modalità di gioco PvP fin da quando fu rilasciato nel 2015: si tratta di Push e la mappa dovrebbe essere ambientata, sempre secondo il presunto documento di Blizzard, a Toronto. Le nuove mappe e modalità a quanto pare potranno già essere provate nel corso del BlizzCon che si terrà nel prossimo fine settimana. Inoltre, sarebbero previste anche delle modifiche alle modalità già esistenti, una su tutte Conquista, accogliendo le richieste avanzate dai giocatori.

Ma non è tutto, perché ci sarebbero anche delle novità che riguardano gli eroi. Contrariamente alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane dovrebbe essere aggiunto un altro personaggio, il 32esimo, si tratta di Echo, il cui artwork sarebbe contenuto nel documento citato da ESPN. Questo eroe era già stato mostrato per la prima volta al BlizzCon dell’anno scorso e il game director Jeff Kaplan aveva detto che il team aveva grandi progetti per lei. Insomma, vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate nel corso della manifestazione di quest’anno.