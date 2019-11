Overwatch 2, stili classici e nuovi degli eroi a confronto

Overwatch 2 proporrà un look rinnovato per gli eroi del primo episodio ed è già possibile vedere qualche anticipazione sul sito ufficiale.

Tra le tante anticipazioni arrivate dalla BlizzCon 2019 su Overwatch 2 c’è anche il nuovo stile degli eroi della serie. Sul sito del gioco è infatti possibile vedere l’evoluzione dei personaggi dal primo al secondo capitolo in una sezione apposita. Al momento non sono ancora disponibili le immagini del nuovo design di tutti i personaggi ma dopo aver visto i video che hanno accompagnato gli annunci, è possibile farci una prima idea su com’è effettivamente cambiato il look di alcuni eroi.

Sul sito di Overwatch 2 nella sezione dedicata al nuovo look è possibile, spostando il cursore, vedere la trasformazione di almeno sette personaggi: Lúcio, Mercy, Reinhardt, Winston, Tracer, Genji e Mei con la promessa che gli altri eroi con il nuovo look saranno disponibili al più presto.

Il sito riepiloga un po’ tutte le novità sul gioco, a partire dal maggiore spazio che sarà dedicato alla storia. Un’intera sezione dedicata, contiene infatti una timeline interattiva degli eventi della serie che viene raccontata anche attraverso fumetti e video per riepilogare tutti gli eventi accaduti sino al secondo capitolo. Possiamo inoltre trovare le informazioni sulle missioni PvE da affrontare in quattro giocatori e qualche anticipazione sulle nuove mappe PvP di Rio de Janeiro e Göteborg e sulla modalità Scorta in cui le squadre devono prendere il controllo di un robot al centro della mappa per poi appunto accompagnarlo sino alla base degli avversari.

Altre informazioni riguardano inoltre la continuità tra i due episodi. Sempre sul sito ufficiale viene confermata la possibilità di mantenere anche nel secondo capitolo tutti gli oggetti collezionati e i risultati raggiunti nel primo. I giocatori dunque potranno conservare modelli, icone, spray ed emote. Potete raggiungere il sito con le novità su Overwatch 2 a questo indirizzo.