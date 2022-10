Il lancio di Overwatch 2 è stato piuttosto burrascoso e molti giocatori si sono lamentati per la nuova struttura del gioco. Dopo il passaggio a free to play, infatti, il titolo avrebbe introdotto molti contenuti a pagamento che, secondo i fan, avrebbero prezzi eccessivi. Inoltre, alcuni personaggi sono piuttosto sbilanciati e causano vantaggi eccessivi nel gameplay. Per risolvere il secondo punto, tuttavia, Blizzard ha appena annunciato l’intenzione di attuare modifiche agli eroi in questione già prima della seconda stagione.

Overwatch 2

I personaggi interessati, che saranno modificati prima della seconda stagione di Overwatch 2, sono: D. Va, Genji, Sombra, Kiriko e Zarya. I bilanciamenti apportati da Blizzard saranno di varia natura e si possono vedere in dettaglio nel post dedicato sul blog ufficiale. Nel caso di Genji, saranno inseriti dei depotenziamenti relativi al numero di munizioni e ai danni dei suoi shuriken. Sombra, invece, avrà una riduzione nella durata delle sue abilità di hack e al moltiplicatore danno proprio delle abilità hack.

Tra i personaggi di Overwatch 2 a ricevere nerf delle abilità troviamo anche Kiriko e Zarya. Nel primo caso, l’abilità ridimensionata è quella dell’invulnerabilità legata allo Swift Step. In questo caso, però, la motivazione è legata prevalentemente ad un glitch con il teletrasporto attraverso le pareti che porta alla morte istantanea. Per quanto riguarda Zarya, invece, le riduzioni sono legate alla durata e alla rigenerazione della barriera protettiva.

L’unico di questi personaggi a ricevere potenziamenti, infine, è D. Va. In questo caso, infatti, Blizzard ha aumentato lo spread del cannone a fusione, riducendo però i danni da impatto dei booster. La seconda stagione di Overwatch 2 (di cui trovate i Funko Pop su Amazon) è in programma a partire dal 15 novembre 2022 e le modifiche riportate sono previste prima di quella data. Staremo a vedere se basteranno questi accorgimenti a placare definitivamente le polemiche sul titolo di Blizzard.