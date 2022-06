Ancora una volta, Blizzard è finita nell’occhio del ciclone. Questa volta le polemiche non riguardano Diablo Immortal, ma Overwatch 2 e nel dettaglio una particolare di skin del nuovo shooter del team di sviluppo di Irvine. No, niente polemiche riguardanti le microtransazioni, ma più una critica legata alla distribuzione di questo nuovo cosmetico.

Come riportato da Dexerto, il primo cosmetico limitato di Overwatch 2 è la skin da Medico di Brigitte. Per ottenerla bisogna utilizzare Twitch, ma la skin non è un drop. A differenza del passato, dove era necessario guardare una diretta per poter ricevere una ricompensa, questa volta per essere sicuri di sbloccare l’oggetto cosmetico sarà necessario regalare tre abbonamenti da un canale selezionato. Una pratica, chiaramente, che non ha fatto piacere all’utenza, la quale ha subito criticato Blizzard per questo modus operandi.

Una delle critiche maggiori rivolte a Blizzard riguarda proprio la scelta degli streamer. “Sono deluso dall’idea di dover regalare abbonamenti a streamer che sono già famosi e che guadagnano tantissimi soldi”, le parole di un utente dichiarate sul forum ufficiale del gioco. “La lista degli streamer non mi piace. Se proprio dovete fare questo genere di eventi, cercate di supportare i creatori più piccoli”, le parole di un altro utente dichiarate su Reddit.

A svelare il perché di questa decisione ci ha pensato il community manager del team di sviluppo di Irvine, Andy Belford. “State sovrastimando tutti i guadagni degli streamer. La lista include anche streamer più piccoli, che vorrebbero il vostro supporto. Mi sembra che abbiamo selezionato un buon numero di content creator, tra giocatori già conosciuti e nuove personalità”, le parole di Belford dichiarate sul forum ufficiale del gioco.

Overwatch 2 debutterà il 4 ottobre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC. Il gioco sarà completamente free-to-play, privo di casse premio e sostituirà il primo capitolo, lanciato nel 2016.