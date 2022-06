Tra gli annunci dell’Xbox & Bethesda Games Showcase troviamo anche il nuovo Overwatch 2. Il titolo sviluppato da Blizzard arriva con un nuovo trailer che include informazioni interessanti e una data d’uscita. Il titolo, infatti, abbandona la formula a pagamento per diventare free to play.

Overwatch 2

Lo spettacolare trailer di Overwatch 2 mostra azione adrenalinica e molti dei personaggi che saranno presenti nel gioco. Il titolo, come accennato in precedenza, diventerà un free to play. Blizzard sceglie di rendere il suo gioco gratuito, probabilmente sfruttando le micro transazioni e acquisti di skins in game. Sarà da vedere se queste modifiche renderanno sbilanciato o meno il gameplay ma è decisamente troppo presto per saperlo.

Inoltre, Blizzard ha concluso il suo trailer con la data d’annuncio del gioco. Overwatch 2 uscirà su Xbox Series X|S e PC il 4 ottobre 2022. Manca dunque pochissimo per poter mettere le mani sul nuovo capitolo di questa serie amatissima. La beta PvP del titolo, inoltre, si è conclusa il 17 maggio. La versione di prova dello shooter Blizzard è servita sia ai giocatori per scoprire il nuovo gioco della serie, sia al team di sviluppo, che ha potuto raccogliere tantissimi dati in merito a diversi aspetti del titolo, in combinazione con i vari feedback. Alcune di queste statistiche sono state comunicate in un nuovo post sul blog ufficiale della software house di Irvine, e una in particolare è decisamente interessante, visto che ci spiega quali sono i personaggi più utilizzati.

