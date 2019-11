Overwatch 2: modalità Scorta svelata in un video gameplay

Overwatch 2 includerà nuove modalità, alcune delle quali condivise anche con il primo capitolo: una di essere è Scorta. Ecco un video di gameplay.

Tra gli annunci più particolari della BlizzCon 2019 c’è stato sembra ombra di dubbio Overwatch 2. Si tratta di un seguito gestito in modo particolare in quanto tutte le novità PvP che introdurrà (ovvero mappe, eroi e bilanciamenti) saranno rilasciati anche all’interno del primo capitolo in modo completamente gratuito. Una di queste nuove modalità PvP è Scorta, o Push se preferite il nome inglese.

Come funziona? Come è possibile vedere nel video gameplay realizzato da GameInformer, si tratta di una sfida ambientata in mappe simmetriche, all’interno delle quali due squadre hanno il compito di portare un robot, originariamente al centro dell’arena, verso la base avversaria. Ogni fazione può prendere il controllo del robot in ogni momento e deve quindi portarlo nella zona nemica per vincere.

Nel filmato di GI, possiamo vedere due match giocati con Genji, Moiora, Lucio e Ana nella mappa innevata di Toronto, aggiunta proprio per Overwatch 2. Ci sono poi altre mappe che faranno la propria comparsa con l’arrivo del nuovo gioco.

Overwatch 2, vi ricordiamo, includerà in esclusiva una serie di modaltià PvE, oltre a una modalità storia. Lo scopo degli sviluppatori è fare in modo che la community PvP non si spezzi e che la transizione sia più graduale e gradevole per il pubblico: rinunciando al guadagno nell’immediato, il team crede che sarà ripagato sul lungo termine. Diteci, cosa ne pensate di questo approccio dello sviluppatore? Siete favorevoli, oppure credete che un seguito gestito in modo più classico avrebbe permesso di avere un videogame migliore?