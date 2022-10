Il lancio di Overwatch 2 non è certo stato dei più sereni. Dopo svariati problemi legati alle politiche di accesso e ad una generale instabilità del titolo, sembra che in casa Blizzard le cose stiano iniziando a girare per il meglio. Lo studio, infatti, ha appena annunciato il primo di una lunga serie di eventi inclusi nel supporto del titolo nei prossimi mesi. Si tratta di un evento a tema Halloween che permetterà ai giocatori di provare parecchi nuovi contenuti.

Overwatch 2

L’evento dedicato alla festa delle streghe per Overwatch 2 (trovate i Funko Pop su Amazon) si chiamerà Halloween da Brividi ed è descritto dalla stessa Blizzard come un’evoluzione di La Vendetta di Junkenstein. Quest’ultimo è uno degli eventi PvE più apprezzati dai fan e offre un importante spunto su ciò che i giocatori potranno aspettarsi. Stando a queste indicazioni, infatti, possiamo aspettarci che la modalità ci porti a giocare in incontri PvE a squadre. L’evento andrà avanti per un paio di settimane e partirà tra pochi giorni, su tutte le piattaforme in cui il gioco è disponibile.

Inoltre, è possibile che, avendolo citato apertamente, il nostro nemico sia proprio il Dr. Junkenstein. Con l’evento Halloween da Brividi, inoltre, Overwatch 2 introdurrà tutta una serie di nuove skin, emote e personalizzazioni a tema horror dedicate proprio alla festa più spaventosa dell’anno. In casa Blizzard, tuttavia, non hanno fornito moltissime informazioni ulteriori e ci limitiamo su quanto detto fino ad ora per ipotizzare i contenuti dell’evento.

Tuttavia Halloween da Brividi arriverà su Overwatch 2 a partire dal 25 ottobre e andrà avanti fino al 5 novembre 2022. Dunque, i fan non dovranno attendere ancora molto per scoprire cosà avranno riservato per loro gli sviluppatori. L’evento si unisce alla schiera di nuove modalità dedicate al mese di ottobre che sono arrivate anche su altri titoli come Fortnite e ci faranno compagnia fino ai primi giorni di novembre con nuovi contenuti in gran quantità.