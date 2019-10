Overwatch 2: smentito il nome e il nuovo eroe

Overwatch 2 è uno dei giochi più attesi della BlizzCon 2019, ma i recenti rumor sembrano aver condiviso delle informazioni errate. Ecco i dettagli.

Con la BlizzCon 2019 sempre più vicina, i rumor sui principali giochi di Blizzard Entertainment si fanno man mano più insistenti. Si parla di Diablo 4, ma anche di Overwatch 2. Recentemente, ad esempio, il portale ESPN aveva condiviso una serie di informazioni legate all’hero shooter. Aveva ad esempio scoperto il potenziale aspetto del nuovo logo, la presenza di una modalità PvE e di nuove abilità per i personaggi, ma sopratutto l’esistenza di un nuovo eroe, il 32° per la precisione, tale Echo.

Purtroppo la fonte ha ritrattato parte delle informazioni. “Overwatch 2”, a quanto pare, non sarà l’effettivo nome del gioco, ma pare che sia molto più probabile che Blizzard abbia optato per qualcosa in stile “Capitolo 2”. Ancora più importante, invece, è la rettificata sull’eroe. Echo pare essere solo un falso rumor: secondo il redattore di ESPN che si è occupato della storia non sarà presente tale personaggio.

Questo ovviamente non significa che non ci siano nuovi eroi per Overwatch 2 (o Overwatch Capitolo 2, a seconda di come si chiamerà), ma semplicemente i dettagli su Echo sembrano essere falsi. Pare invece che non ci siano rettifiche sulle modalità PvE, come Push, e sulla presenza di nuove abilità dedicate agli eroi già noti.

In ogni caso, tutti i rumor e i leak avranno conferma o smentita a breve. La BlizzCon 2019 inizierà venerdì 1 novembre. Speriamo che Blizzard abbia in serbo per noi tante novità. Le voci affermano che sarà possibile provare Overwatch 2 direttamente alla fiera. Diteci, quali sono le vostre speranze per la kermesse? Siete in attesa del nuovo hero shooter, oppure preferite un certo gioco di ruolo isometrico?