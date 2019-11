Overwatch 2, Sojourn promossa nel cast degli eroi

Uno dei nuovi eroi di Overwatch 2 sarà Sojourn, già presente nella storia del gioco e il cui ruolo sembra sarà molto probabilmente quello di DPS.

Overwatch 2 è stato annunciato ufficialmente insieme a nuove mappe PvP, a un PvE più articolato e nuovi a eroi. Tra questi c’è anche Sojourn, un personaggio tutt’altro che sconosciuto ai fan della serie dato che ha sempre avuto un ruolo all’interno della storia fin dai tempi del lancio. Con il secondo capitolo, però, l’agente verrà ammessa nel cast principale diventando un personaggio giocabile a tutti gli effetti.

Sojourn è stata confermata ufficialmente dal game director di Overwatch 2 Jeff Kaplan durante la BlizzCon 2019 e sarà anche la prima donna di colore a far parte del cast principale. Il suo ruolo sembra essere quello di DPS dato che nel video del gameplay la si vede impugnare un’arma che ricorda da vicino lo stile di Soldato-76. Originariamente era presente nel cortometraggio animato Rinascita come uno degli agenti che aveva ricevuto il messaggio per unirsi di nuovo a Overwatch. Più avanti era stata inserita anche tra i personaggi presenti nel video Ana: le Origini come componente del team dell’agente perduto di Overwatch. Nel filmato venivano mostrati possibili collegamenti con altri eroi del cast principale come Soldato-76, McCree e Reinhardt.

Un ruolo di primo piano Sojourn l’aveva avuto anche nella missione speciale Tempesta Imminente che si era tenuta su Overwatch dal 16 aprile al 6 maggio 2019. Il cast completo dei nuovi eroi deve ancora essere svelato del tutto da Blizzard, mentre per quanto riguarda i personaggi presenti già dal primo episodio è in cantiere un redesign complessivo con un look ancora più tecnologico e di cui vi abbiamo già dato qualche anticipazione sulla base dei modelli mostrati nel sito ufficiale di Overwatch 2.

Lo shooter ha nel complesso una storia molto articolata e ben sviluppata e anche per questo Blizzard in occasione dell’annuncio di Overwatch 2 ha pubblicato il video La storia finora che fornisce un riepilogo di tutti gli eventi del gioco accaduti sino ad ora per tenersi al passo con la storia. Tra le novità annunciate del secondo capitolo ci sono nuove missioni PvE da affrontare in quattro giocatori e nuove mappe PvP come Rio de Janeiro e Göteborg, oltre alla modalità Scorta in cui le squadre devono prendere il controllo di un robot per poi accompagnarlo sino alla base degli avversari.